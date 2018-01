Del PREFE al PAE, pasando por PROEDUCAR

No por sabido carece de sentido insistir en ello: al menos uno de cada cuatro baleares con una edad comprendida entre los 18 y los 24 años ha dejado de estudiar. En efecto, en un país como España donde la tasa de abandono educativo temprano es de un 18,9% –la media europea se sitúa en el 11%–, Balears, con un 26,8%, son la comunidad autónoma que se lleva la palma. Para mal, sobra añadirlo. En otras palabras: los jóvenes del archipiélago tienen el triste honor de encabezar el ranking nacional, y encima ese ranking es de los peores de Europa. Con semejantes cifras por bandera, oír hablar de excelencia en nuestra educación, o de modelo de éxito educativo, causa verdadero estupor, cuando no, lisa y llanamente, sonrojo. Al igual que lo causa la apelación –tan manida entre la clase política balear– a la diversificación del modelo productivo. ¿Cómo vamos a diversificar ese modelo, a romper con el llamado "monocultivo turístico", si más de una cuarta parte de nuestros jóvenes carecen de una formación suficiente para aspirar, en el mejor de los casos, a algo más que a un puesto de trabajo de temporada en el sector hotelero o de la restauración?

Es precisamente el convencimiento de que la educación es un pilar fundamental para el progreso y el bienestar de una sociedad lo que llevó a Ciudadanos a incluir como una de las medidas estrella de su acuerdo de investidura con el Partido Popular de agosto de 2016 la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que tuviera como propósito la gestación de un Pacto Nacional por la Educación, del que debe salir una nueva, compartida y duradera ley de educación. Y mal que le pese a la presidenta Armengol –que en el último debate de política general del Parlament manifestó sus reservas hacia ese Pacto y casi lo dio por muerto, sin duda para poder apuntalar su propio proyecto de ley autóctona–, la subcomisión, tras cerca de un centenar de comparecencias, sigue con su trabajo, centrado en estos momentos en la redacción de las conclusiones.

Pero el mencionado acuerdo de investidura contenía también otra medida: la elaboración de "un nuevo Programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar (programa PREFE)". Y, en consonancia con ello, Ciudadanos exigió que en los presupuestos de 2017 se incluyera una partida económica para aplicarlo en todas las comunidades autónomas –excepto País Vasco y Navarra–, partida que finalmente quedó establecida en 20 millones de euros. De esos 20 millones, a Balears le corresponden, según los datos facilitados el pasado 1 de diciembre por el propio ministerio de Educación, 1.055.579.

Cierto es que el programa en cuestión ha sido rebautizado como Proeducar. Pero, en esencia, se trata del mismo que Ciudadanos propuso hace dieciséis meses y cuyo fin no es otro que identificar iniciativas innovadoras y nuevas metodologías que estén obteniendo resultados significativos en la prevención del abandono escolar y la repetición de curso, verdaderos lastres de nuestro sistema educativo. Una vez identificadas, esas propuestas deberán aplicarse a lo largo del próximo año en beneficio de aquellos alumnos que más precisen de apoyo y refuerzo –miembros, por lo general, de familias pertenecientes a la franja de población de nivel socioeconómico más bajo o en las que el padre y la madre carecen de estudios– y, por supuesto, de los propios docentes que vayan a servirse de ellas.

En este sentido, y dadas las acuciantes circunstancias en que se encuentra la educación en Balears, no deja de resultar sorprendente que la conselleria de Educación no haya destinado a ese programa de cooperación territorial –al que por cierto, y para no ser menos, ha rebautizado como PAE (Programa de Acompañamiento Educativo)– más que el 50% del dinero que el Ministerio le ha transferido. Puede que ello se deba a que su aplicación se circunscribe de momento a lo que queda del curso actual, por lo que falta todavía parte del año 2018 por asignar. Pero no estaría de más que alguna voz autorizada de la conselleria lo aclarara. Y, ya de paso, que aclarara también por qué los centros concertados han sido excluidos del programa. ¿O acaso no atienden también con dinero público a alumnos que se hallan "en desventaja social" y presentan "dificultades de aprendizaje"? En todo caso, en Ciudadanos nos felicitamos de que aquel acuerdo de investidura de agosto de 2016 y esos presupuestos generales del Estado de 2017, tan denostados por quienes gobiernan hoy en Balears, hayan permitido poner en marcha un programa de cooperación indispensable para ir sacando poco a poco a nuestros jóvenes del pozo del abandono educativo en que se encuentran.

*Portavoz de Ciudadanos en el Parlament balear