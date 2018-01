Altra forma de viure

Potser que alguns vos pregunteu: Qui era l´ermità Benet? L´ermita Benet pertanyia a la congregació d´ermitans de Sant Pau i Sant Antoni. Aquest ermità residia, des de feia 25 anys, a l´ermita de la Santíssima Trinitat de Valldemossa.

Els ermitans es caracteritzen per dur una vida en solitud, una vida austera i una vida de pregària contínua. L´estil de vida genuí dels ermitans de Mallorca concilia la vida solitària amb la vida en comunitat. Així doncs són eremites i cenobites. Una forma de vida contemplativa que es manté en vigor des de fa quasi quatre-cents anys (371).

Pere Matamalas Sbert, (Benet en religió) va néixer a Manacor l´any 1943 en el sí d´una família pagesa. Ell també hi va fer de pagès. De son pare aprengué a cuidar la terra. La vocació ermitana tal volta la descobrí en el camp. La solitud i el silenci del paisatge camperol li possibilità aquella quietud i pau necessària per percebre la crida de Déu.

L´ermità Benet entrà a l´ermita de Betlem d´Artà el 10 de setembre de 1961. Aleshores tenia 18 anys. No fa gaire temps que va celebrar les noces d´or: més de cinquanta anys de vida monàstica. Dins l´ermita va viure de manera intensa el contacte amb Déu. En ella es va dedicar sols a servir Déu en la solitud i el silenci, en contínua oració. La solitud resulta essencial per a l´encontre amb Déu. Com deia Antoni, "el pare dels monjos", la solitud per a l´ermità és com l´aigua per als peixos, l´element que es necessita per viure. En l´oració troba "l´aliment" que el fa créixer com a persona i com a contemplatiu. L´ermità estimava i desitjava la solitud i el silenci. Temps enrera sentí una gran atracció per la vida anacorètica: viure sol. En una ocasió digué: "En el silenci i en la solitud, trob la plenitud".

L´ermità Benet era una persona discreta, senzilla i humil –en la paraula, en el vestir–. També profunda i reflexiva. A vegades deia: "Si ets humil, ets més home, és en la humilitat que et fas home". Era generós. Quan parlava ho feia en veu baixa. Sempre mostrava un gran somriure. Rere les seves ulleres s´hi amagava una mirada neta, pura, podríem dir.

Quan realitzava les seves feines les feia ben fetes. Era detallista. Cercava la perfecció. Moltes vegades agranava la clastra de l´ermita. En silenci retirava la fullaca de la porta d´accés a l´ermita baix les ombres de les velles alzines. Mentre passava la granera no perdia la concentració, no frisava, tot ell respirava pau... Solia dur un hàbit gris de feina, però a vegades només vestia uns calçons de tergal, una camisa de quadres i un senzill jersei. Una bata cobria el seu cos. Un casquet de llana li protegia el cap del fred.

Els visitants no solen abandonar mai l´ermita de la Trinitat sense pegar la darrera ullada al captivador hort dels ermitans. La terra ben cuidada crida l´atenció. Aquest boci de terra facilita la vida dels ermitans.

L´ermità Benet no sols tenia una bona formació fonamentada en l´experiència pràctica, sinó també bons coneixements i gran interès per la botànica. Sovint mantenia converses amb experts botànics i amb tot tipus de persones interessades amb el món de les plantes. En una ocasió ens mostrà les plantes remeieres que té en un racó de l´hortet. Durant la visita vàrem escorcollar planta per planta, el seu nom, les seves propietats medicinals, l´olor... Era "un pou" de saviesa. Coneixia els cicles anuals i el pas de les estacions. Quan feia feina a l´hortet, l´ermità es buidava de les presses i deixava que la mare natura fes el seu camí. En aquest racó de l´ermità hi passà moltes hores. Tota una vida.

L´ermità Benet també era artista. Estimava la bellesa. De les seves "mans artesanes" sortien peces de fang precioses: ermitanets, betlems... Tenia molta destresa per retallar neules de paper, per realitzar rosaris amb llavors naturals o icones per meditar. Algunes d´aquestes petites obres les "faig els dies de pluja en els que no puc treballar a l´hort", comentava l´ermità Benet. Tot això ho deia amb molta pau, amb delicadesa i sempre amb aquell somriure a la cara.

La solitud és essencial per a l´experiència de Déu, però també es té experiència de Déu en l´encontre amb el proïsme, amb el germà. Aquest ideal el va dur a terme al llarg de tota la seva vida. Cada dia tractava de posar en comunió tot el que era, tot el que posseïa... En companyia dels seus germans ermitans experimentà l´amor mutu, la felicitat d´estar junts, l´aventura extraordinària del perdó i de la reconciliació... El seu tarannà també li possibilità fer molts d´amics. Sabem que els estimava. Això ho demostrava cada vegada que parlava amb ells. Com? Amb la seva càlida acollida, amb la seva mirada, amb el seu somriure...

La seva amistat ens va enriquir a tots. El recordarem com un bon ermità: religiós i espiritual; proper i compromés; afable i acollidor; home de pau; sense presses ni ambicions,... que va viure entre "el cel i la terra", a l´ermita de la Trinitat, envoltat de bellesa i de pau. Lloc excepcional per trobar-se a si mateix i viure i experimentar la presència "transformadora" de Déu.

Per acabar, doncs, vull compartir amb els lectors aquella frase citada per Simeó, el nou teòleg: "Qui no viu aquí la plenitud de la vida, que s´hi acomiadi de la vida eterna". Aquest afirmava que qui no viu ara la vida eterna, tampoc la viurà després. L´ermità Benet va descobrir que el sentit de la vida no es troba al final d´aquesta sinó en la vida mateixa, per això va viure cada instant de la seva vida en tota la seva plenitud.

*Especialista en eremitisme