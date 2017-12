Una Diada fraccionada y transformada

Era el 12 de setembre de 1276 quan, a l'esglèsia de Santa Eulàlia, Jaume II de Mallorca jurava com a primer rei privatiu, la "Carta de privilegis i franqueses" atorgada pel rei Jaume I el 1230. Amb aquest compromís, que va respectar i complir, neixia el nou regne dins la mar, un Estat amb vida pròpia, independent de la Corona d'Aragó. S'inaugurava, així, la Dinastia de Mallorca constituïda pel propi Jaume II, Sanxo I i Jaume III, fins a la forçada reincorpració, el 1343, a Aragó.

El Consell de Mallorca acordà l'any 1997 establir el 12 de setembre com a Diada de Mallorca, completant els símbols ja oficialitzats com a representatius de la personalitat històrica del poble de Mallorca com també són la bandera, l'escut i l'himne.

Ho va fer amb un ampli consens històric representat per 28 dels 33 consellers de la corporació. Una decisió que rebé el vot favorable de PP, PSOE, UM, EU i del Grup Mixt, amb el vot en contra del PSM. Una decisió fonamentada amb dictàmens històrics sobre la transcendència dels fets commemoratius i amb la valoració de que el llegat de la dinastia mallorquina supera al d'altres períodes posteriors.

Amb aquesta elecció es posava també de relleu el caràcter positiu dels fets a conmemorar. Es donava a conéixer els trets fundacionals del regne de Mallorca més enllà de la conquista i la seva proximitat a la modernitat en tant en quant que un monarca es sotmetia al dret de l`època.

Com el pagés que preveu el mal temps, Damià Ferrà Pons, llavors conseller del PSOE, aconsellava especialment al membres del PSM que "una vegada tancada la sessió amb una votació majoritària, seria molt important que se'n respectàs el resultat i que la polèmica s'acabàs, ja que és inevitable que la Diada es debiliti".



Vint anys després, el jurament donat el 1276 per el rei Jaume II és el mateix. Vint anys després no és el mateix el posicionament del PSOE i l'entorn que representava EU. Vint anys després el PSM, part minoritari de Més en un pacte a la vegada de minories, ha fet bones les prediccions de Ferrà Pons. Ha estat aquesta submissió del PSOE la que ha propiciat la darrera imposició de Més al pacte d'esquerres. I ho ha fet com de costum: d'esquena al consens, ignorant als tècnics de Patrimoni i trepitjant les nostres tradicions. Tot amb l'únic propòsit de convertir un BIC de tots com és la Festa de l'Estandard als interessos polítics d'uns pocs. És un fet que ens preocupa per la gran indefensió a la qual es sotmet al nostre patrimoni. Per aixó hem demanat el pronunciament urgent del Consell de Mallorca.

Si res canvia, el proper 31 de desembre assistirem al darrer exemple de la política de mercadeig d'un pacte d'esquerres que fa i desfà només per assegurar-se la cadira. Han despullat la Festa de l'Estendard de la seva història. Tristement, una vegada Més la minoria s'haurà sortit en la seva.