Una rebuda memorable

Han passat dies, però encara tenc en el record la cerimònia de presa de possessió del nou bisbe de Mallorca, mossèn Sebastià Taltavull, que vaig seguir per televisió. De vida meva no record cap altre cas d'entrada de bisbe tan imposant ni a prop fer-hi, amb presència de tantes personalitats, però, sobretot, amb tant de públic de base. Aquesta multitud de fidels fa pensar que el nou bisbe, tan sospirat, s'ha guanyat una bona acceptació popular.

Que el poble mostri interès per un bisbe sorprèn, perquè els creients rasos no tenen relació directa, ni indirecta, amb els prelats. En poden tenir, si de cas, amb la respectiva comunitat parroquial, rector inclòs, perquè la proximitat física ho facilita, però més amunt ja no. Molts de cristians se moren de vells i no han tengut mai ocasió de veure de prop el bisbe, ni el vicari general, ni cap canonge. Amb el sagrament de la confirmació, hi ha un contacte ocasional que no se repeteix. Jo no record gens ni mica el dia que em varen confirmar. Llavors ens confirmaven quan encara érem nins de uè.

No tenc ni he tengut mai gens de contacte amb la jerarquia d'un cert grau. M'admira el coneixement que el novel·lista Leopoldo Alas, "Clarín", autor de La Regenta, demostra que tenia de les interioritats de la catedral d'Oviedo (Sancta Ovetensis), ciutat que, a la novel·la, hi rep el nom de Vetusta, i això li permeté ambientar-n'hi bona part de la trama, diria que la més original.



No sé amb quins problemes específics s'ha d'encarar un bisbe de la diòcesi de Mallorca, ni de cap altra diòcesi, perquè desconec l'entorn que l'envolta, com dic. Sí que em faig una mica d'idea de les inquietuds que el torbaran, com a qualsevol càrrec relacionat amb la religió, per culpa de la situació per on passa el catolicisme romà en els nostres temps. Per començar, el pastor no pot ignorar que la quantitat d'ovelles que han desertat del ramat, i que deuen esser irrecuperables, és gran. També hi compta la deserció de sacerdots derivada de les secularitzacions, que, sumada a la manca de vocacions, ha conduït a una falta de personal que més bé s'anirà agreujant. No tenc estadístiques i no sé si aquesta falta d'oferta de ministres ve compensada per la falta de demanda de part dels fidels.



Després hi ha els altres problemes particulars de la diòcesi, que són precisament els que més desconec. He sentit dir que la de Mallorca és una de les diòcesis més conflictives del país. Per fer anar la barca endavant, el patró necessitarà energia, tacte, mà esquerra i altres qualitats, que ja se veu que té. Ara fa falta que la Providència li procuri bons col·laboradors, i que les ovelles que romanen dins la guarda no li facin la tasca difícil.

Però sobretot posem-hi de la nostra part els possibles perquè no s'esbravi la bona impressió que se'n degué dur del dia de l'entrada oficial i, tant si els vents li vénen favorables com si li bufen en contra, no deixi de sentir-se estimat, ni se trobi tot sol. És el bé més gran que li puc desitjar.