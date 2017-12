En dates properes es publicaran sengles treballs de recerca a càrrec dels joves investigadors Dídac Martorell Paquier i Pere Garau Borràs sobre un dels primers i principals esdeveniments esportius que han tengut lloc a Mallorca: la Festa del Pedal. Ara fa cent anys, entre el 1915 i el 1920, va esdevenir el primer gran acte massiu sorgit de la incipient pràctica esportiva amb un poder de convocatòria fins llavors inèdit.

El concepte de Festa del Pedal havia sorgit com a jornada de festiva i de convivència ciclista al Principat de Catalunya, on a partir de 1913 va tenir lloc a nombroses poblacions. Era qüestió de temps que arribàs a les illes pel destacat pes que el ciclisme mallorquí havia assolit en dates recents amb el sorgiment dels primers campions d'Espanya nats a Mallorca: Jaume Mayol (1913), Simó Febrer (1914 a 1918) i Miquel Bover (des de 1917), tot i que aquest domini es fonamentava en el ciclisme en pista. Aquest lideratge esportiu era conseqüència d'una pràctica de base, que progressivament anava penetrant a tots els nivells de la societat.

El 1915 la societat ciclista palmesana Veloz Sport Balear, en aquell moment una de les entitats esportives més poderoses de les Illes, va decidir organitzar la Festa del Pedal a imatge de les celebrades a Catalunya. La jornada transcorria amb una caravana ciclista des de Palma a un punt de l'illa on se celebrava una jornada popular i festiva protagonitzada per tots els seus participants. El factor competitiu era secundari i es prioritzava donar a conèixer la bicicleta com a mitjà de transport popular i, de rebot, consolidar una afició en ple auge. D'aquesta manera, durant diversos anys la trobada fou una demostració de força i de poder de convocatòria amb una vocació transversal inaudita en aquella època, per mor que hi varen participar tot tipus de ciclistes sense distincions d'origen, classe social, sexe o procedència: l'esport esbucava fronteres fins llavors intocables i anunciava la modernitat que s'obria pas.



La primera edició va transcórrer a la possessió de Son Company (Montuïri). Va ésser a partir de 1916, amb la ruta traçada de Palma a s'Arenal, que la concentració ciclista va trobar la seva ubicació predilecta. En aquell moment s'Arenal era un petit llogaret costaner, poc poblat i amb escasses edificacions, que va acollir una concentració festiva d'uns 1.500 participants, un èxit de convocatòria que va superar les expectatives. La Festa del Pedal es va convertir en una concentració social de gran magnitud i el primer gran esdeveniment massiu de caràcter esportiu.



S'Arenal es va convertir en l'emplaçament idoni per a les següents edicions de la Festa del Pedal. El 1917 es varen confirmar les expectatives i la mobilització ciclista va mantenir el mateix to multitudinari. Més d'un miler de ciclistes varen completar el recorregut entre Palma i s'Arenal i varen gaudir d'una jornada plenament festiva. En canvi, l'edició de 1918 va quedar parcialment deslluïda pel mal temps, que va reduir els participants a uns pocs centenars. Tot i així, es mantenia com l'acte social i esportiu més popular i multitudinari de l'illa.

L'any 1919 va marcar el declivi d'aquesta activitat a causa d'un error estratègic. El punt de trobada va canviar de s'Arenal a Son Catiu (Inca), un punt geogràficament més proper al centre de l'illa, amb el propòsit de fer l'activitat més accessible als ciclistes de tota Mallorca. L'experiment no va funcionar, atès que gran part dels participants vengueren novament de Palma i amb l'agreujant de fer un recorregut més llarg i penós que va reduir molt la seva assistència, mentre que de la Part Forana la participació fou minsa i semblant a la d'anteriors edicions.

El 1920 la Festa del Pedal es va celebrar en el bosc de Bellver, segurament per reparar l'error de l'any anterior i afavorir la participació dels ciclistes palmesans. Però l'emplaçament fou un nou error que va desbaratar totalment la seva naturalesa, car la proximitat va afavorir l'arribada de milers de persones; moltes d'elles sense bicicleta, la qual cosa va convertir la jornada en una excursió campestre massiva en què, a més a més, l'activitat ciclista pràcticament va desaparèixer. El mal ja estava fet i l'edició de 1921, prevista a Ciutat Jardí, s'hagué de cancel·lar per manca d'inscrits suficients. En dècades posteriors es varen organitzar noves edicions impulsades per la Federació Balear i clubs ciclistes; però sense continuïtat ni el caràcter multitudinari que s'havia assolit durant aquests primers anys.

Enguany celebram cent anys del primer esdeveniment esportiu de les illes de caràcter massiu i aglutinador de milers de participants, quan el futbol encara era una pràctica residual i desorganitzada i la resta d'esports estaven reservats a una minoria benestant o romanien desconeguts. La Festa del Pedal fou el primer símptoma de la penetració de l'esport en la societat mallorquina, fora classes socials i distincions i tant causa com conseqüència del lideratge del ciclisme que es perllongaria a Mallorca durant diverses dècades.