Deu raons per a comprar al Petit Comerç

1.- La ciutat, la fan les persones, però el petit comerç les uneix i cohesiona. No hi ha barri o poble de qualsevol municipi que no sàpiga que el teixit comercial és estratègic per a la seva subsistència perquè genera ocupació i fa marxar l´economia.

2.- Més de 3.600 empreses i prop de 40.000 treballadors. El sector comercial representa el 16% de les empreses a Palma i aplega el 17% de la població ocupada. Cap altre sector econòmic representa valors tan alts en nombre d´empreses, llocs de feina o serveis imprescindibles per a la qualitat de vida dels ciutadans.

3.- Una barriada amb comerç és una barriada viva. Fa una dècada, la "Carta urbana europea de Leipzig" reformulà la idea de les ciutats europees sostenibles proposant la mescla d´usos residencials, de treball, de comerç de proximitat, d´esplai dins les nostres ciutats. Una estratègia integrada de desenvolupament basada en la cohesió social i la consolidació d´espais públics d´alta qualitat, entre d´altres aspectes.

4.- Regeneren el teixit social. Però posant esment en els barris més desafavorits, a través de l´impuls de l´economia i l´ocupació, de la cohesió i la inserció social, i del foment d´un transport públic eficient i assequible. I és que sense res de tot això, sense aquesta perspectiva, correm el perill que les ciutats esdevinguin espais inerts i sense vida.

5.- Proximitat és mobilitat sostenible. Si tries el comerç petit i de proximitat evites agafar el cotxe per a fer la compra, amb tots els beneficis econòmics i ambientals que això suposa, inclòs el temps que t´estalvies en desplaçaments.

6.- Els petits establiments comercials són la història de Palma. Parlam de proximitat, de comoditat, d´exclusivitat en el tracte, d´originalitat i renovació permanent. Però el petit comerç de Ciutat és portador, a més, d´una gran tradició. La història de la nostra ciutat es conta, també, a través dels nostres establiments més emblemàtics.

7.- L´opció del producte local. Moltíssimes botigues opten pel producte local i de proximitat. Això incentiva l´economia cooperativa i de prosperitat compartida donant feina als productors locals.

8.- Un petit comerç innovador i creatiu. El petit comerç germina i crea negocis innovadors, creatius, sostenibles i integrats a l´entorn urbà. Participen a les activitats comunitàries de la zona on emergeixen i posen en valor la convivència.

9.- Fan una ciutat singular i no una ciutat franquícia. Una dels actius principals i de valor afegit de la nostra ciutat és el comerç propi. De franquícies, en podem trobar a qualsevol ciutat del món, mentre que el nostre comerç és propi i singular de Palma.

10.- Palma, el nostre compromís. És per això que cal convertir el petit comerç en un eix de la política econòmica i territorial per la seva capacitat de generar ocupació, riquesa, ciutat i qualitat de vida. Aquest és el nostre compromís com a ajuntament de Palma.

No ho dubteu: a l´hora de fer les vostres compres, el petit comerç és la nostra millor opció.

Alcalde de Palma