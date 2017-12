En Blai és viu!

"En Blai s'ha mort". La notícia, via telèfon de taula, m'arribà el mateix diumenge. L'impacte en mi va ser el d'un cop de puny inesperat a la panxa, no tant per la sorpresa de la sobtada mort, com pel record immediat de la darrera conversa plegats no feia gaire dies. Com sempre abans d'anar a visitar-lo, havia telefonat per demanar si li anava bé, "me sap greu Rafelet però m'estim més que no venguis, avui no me trob massa fi".

Jo havia conegut Blai Bonet en el marc del III Encontre de Poetes Joves celebrat a Elx el 1983. Tanmateix, allà no nasqué la nostra amistat, sinó una forta curiositat en mi per la seva obra. La relació entre nosaltres va néixer deu anys després i aquest diari en va tenir bona part de culpa. Aleshores jo col·laborava en el suplement de Cultura i vaig proposar una entrevista amb Blai, a l'obra del qual, sobretot de la poesia, ja me considerava un addicte. El 2 de juliol de 1993 es va publicar el treball. Jo encara ara n'estic orgullós del resultat, no debades fou l'inici del vincle: a partir de llavors me vaig convertir en un dels devots que peregrinaven a sa Cala per a compartir converses i confidències amb ell. Val a dir, que amb Blai passa un poc com amb Jimi Hendrix, si són dotzenes el mallorquins que conten que varen veure actuar el genial guitarrista a la inauguració de la discoteca Sgt. Peppers; en el cas de l'escriptor són centenars els que asseguren que el visitaven sovint a sa Cala.



Coneixedors de la nostra amistat, els responsables del Servei d'Audiovisuals de la UIB me varen demanar si voldria encarregar-me d'enllestir un guió de Bonet per a la col·lecció "Biografies" de "sa Nostra". La feina l'havia començada Biel Mesquida i es trobava en punt mort. Amb el beneplàcit de Biel i la confiança transmesa per Blai, vaig acceptar l'encàrrec i finalment Blai segons Blai Bonet es va presentar el gener de 1996. És l'únic audiovisual biogràfic d'ell, fet amb ell.

Camí de l'aniversari d'avui, el seu record m'ha fet fer una cosa que no havia fet mai en la vida. Com a home de papers, incapaç de tirar un llibre, una plagueta manuscrita o un munt de folis amb els bruts de les entrevistes enregistrades i després passades a màquina o a l'ordinador, he obert carpetes i regirat fulles fins que he trobat la transcripció de les cintes de casset amb l'entrevista propiciatòria del reportatge publicat en aquestes pàgines fa 24 anys, i les seves declaracions a càmera pel vídeo biogràfic. Les seves paraules amb la meva lletra. M'he emocionat perquè sense cercar-lo, he trobat l'altre Blai, el que no surt.

Tots els periodistes i guionistes coneixen el drama d'haver de rebutjar frases memorables i explicacions fascinants per qüestions d'espai o de temps. La de coses que es queden al tinter, als bruts que no s'editen i s'eliminen. Rellegint-ho, me n'he adonat de la lucidesa del santanyiner, de la seva integritat i sensibilitat, de la vigència intemporal de l'univers blaibonetià partint del sud d'una illa mediterrània.



En Blai advers a les capelletes i amic de les millors plomes de la literatura castellana, i catalana, evidentment. L'escriptor influït per la geografia on habitava mentre creava, fascinat per les pedres i la seva mil·lenària presència, conscient de la petjada dels clàssics, grecs i llatins, en tot i per tot. El crític carregat d'arguments artístics i home crític sobrat de fonaments, cronista de fets de su-aquí i de notícies d'allà deçà. El poeta-novel·lista que somiava déus amb Toni Catany i es passejava pel desert amb Miquel Barceló lluint el seu perenne somriure innocent, infantil. En Blai, que ara és més viu que quan tenia 50 anys i s'exilià dins ell mateix a Santanyí.

Ara que sé que no tenc més espai, no puc estar-me d'acabar aquest escrit copiant una de les seves frases no publicada. Blai en estat pur: "Sempre m'he deixat guiar per la natura, entre d'altres coses perquè som molt senzill, molt humil, però sé que el material del que estic fet és bo, d'això n'he estat sempre convençut". I és ben veres.

* Director insular de Cultura