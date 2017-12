Partidisme, apassionament, manipulació

El senyor Antonio Papell, dins les pàgines d'opinió del diari de dia 2 de desembre, publicà un article titulat " TV3 y otras manipulaciones" on acusa aquella cadena catalana de falta d'imparcialitat i de manipular la informació respecte del procés que ara viu Catalunya. Durant tot aquest temps d'estirades, jo no he escrit cap paraula sobre aquest conflicte, i ja podeu suposar que hi tenc molt a dir, però trob que els mitjans de comunicació ja hi han dedicat espai a voler i no era qüestió d'afegir brins a la manada, i tanmateix no hauria dit res que no s'hagués dit ja i potser més bé i amb més autoritat que no jo. Però no sé estar sense fer un comentari a l'escrit del senyor Papell per tractar-se d'ell en particular.



Podria esser que, en línies generals, tengués raó en els seus retrets contra TV3. Però jo em deman: com és possible mantenir-se imparcial davant una situació tan complexa, tan singular i tan delicada? En aquells camps de l'experiència on s'impliquen els sentiments més profunds és impossible esser imparcial, i encara hi afegiria que ni tan sols és lícit esser-ho. Davant una guerra, sobretot si la tenim a ca-nostra, no podem esser imparcials i mirar-nos impassibles els fets. Tampoc davant la religió, la pena de mort, la fam, l'esclavitud (que a Roma era legal i, sense anar tan enfora. encara ho és en alguns Estats de Nord-Amèrica), ni davant els genocidis, el matrimoni forçat de les adolescents, i tantíssims casos d'injustícia com s'han donat i se donen en la Història.

En el conflicte actual entre Catalunya i Espanya, no és possible esser neutrals. No ho pot esser TV3 i, en qüestió de partidisme, en un sentit o un altra, no sé quins mitjans de comunicació podrien tirar la primera pedra. Jo no els veig a tots, naturalment, i no em puc passar tot lo dia davant el televisor o amb la ràdio oberta, Per estar al corrent de l'actualitat, he seguit principalment els noticiaris del vespre dels catalans i dels espanyols. I, entre els espais d'opinió, m'he limitat al de la vetlada del Tres 24, conduït per Xavier Grasset, clarament catalanista, i La noche en 24 horas, conduït per Víctor Arribas, espanyolista.

Justament en aquesta tertúlia, el senyor Papell de tant en tant hi intervé (allà li diuen "Papel" perquè, com a espanyols genuïns, tenen dificultats en la pronúncia del català) i trob que ell, entre els participants, és dels més moderats, correctes i educats, sobretot si el comparam amb qualcun altre com el senyor Graciano Palomo, que n'és el més agressiu. Però mirau com són les coses: aquest programa m'ha decantat cada vegada més a favor del moviment catalanista, especialment per la manera d'argumentar dels contertulians. Les raons que donen per atacar l'independentisme són tan tronades que el me fan considerar més justificat. El vocabulari despectiu amb què se refereixen als defensors de la independència (els diuen " ilusos", " payasos", mentiders, nazis), implícitament almenys, aproven la violència amb què les forces repressives de l'estat atacaren la població l'1 d'octubre, justifiquen l'empresonament dels qui, sense judici, estan tancats en uns establiments on, pel cap prim, reben vexacions verbals, etc. Bona manera de preparar el terreny per al diàleg que de vegades proposen!



Sobre manipulació, he de dir que tot narrador, dels fets que vol representar, en fa una selecció, i la fa naturalment segons els seus sentiments i els seus interessos, i no pot esser d'altra manera. Em remet a la teoria de la narració (narratologia li diuen ara). Comparau, per exemple, dues cròniques d'un mateix partit de futbol procedents de partidaris d'un o de l'altre equip i veureu com, sense dir mentides, discrepen fins en el punt que pareix que no parlen del mateix. Si són els diaris, cadascun dóna la informació segons la seva ideologia.

Respecte de la manipulació, notem que és essencial en la publicitat. Entrau dins un magatzem i ho veureu: " faja adelgazante", " crema anti-edad", " loción anti-caída", " aroma irresistible, " jabón de belleza (beauty soap)", i així successivament.

En els llibres d'Història, la manipulació és constant. Ja s'ha dit amb tota la raó que, a la Història, l'escriuen els vencedors. Els polítics són mestres de la manipulació i de la retòrica, que és l'art de convèncer. Vos podeu preparar perquè ara, amb la campanya electoral, se jugarà una vertadera competició de retòrica. Cada partit ha de seduir els electors perquè el votin a ell. Com ens en podem defensar? Amb esperit crític, article rar i caríssim.

*Filòleg