Bajo el imperio de las fakes

Un día de 2020, en algún lugar del planeta. Alguien, posiblemente una camarilla anónima, brazo armado comunicativo de una corporación con intereses ocultos, lanzará al espacio digital una fake news, una noticia falsa y manipulada que abrirá botes de humo sobre cualquier verdad. No será una fake cualquiera. A partir de ese momento, si hacemos caso a la Consultora Gartner, especialista mundial en predicciones tecnológicas, el mundo estará envuelto en más noticias falsas que verdaderas. Dicen que sucederá dentro de cuatro años pero la impresión es que esa calamidad ya ocurre ahora.

Hace casi 150 años, el joven Anatole France denunció con ironía: "¿Qué vale la verdad, fría y desnuda, frente al atractivo resplandor de la mentira?". Poco antes de su muerte se rindió a la evidencia: "Sin mentiras, esa Humanidad moriría de desesperación y aburrimiento...". En el siglo XXI morirá descuartizada, atada de pies y manos a los caballos locos de la mentira.

La eclosión de las webs fue recibida en los 90s como el paradigma de la libertad de expresión. Se acabó el monopolio de periodistas o el engorroso trámite de canalizar la información a través de los medios de comunicación. Viva la horizontalidad. Del emisor al receptor, de la mar a la mesa. Democracia directa.

Todavía hoy, cuando Bill Gates entra en una redacción de un periódico jamás deja de decir por lo bajo: "Huele a muerto"; pero ninguno de esos mismos diarios caducos del siglo XX se atrevería hoy a pasar una foto antigua como foto del día con el fin de manipular el sentido de la información. De los de Corea del norte no respondo, pero hace solo unas semanas, entre las fotos de cargas policiales en el referéndum catalán se colaron en todas las redes sociales algunas fotos de heridos de hace años. Pescado congelado vendido como del día. Para rasgar más vestiduras cualquier cosa vale. Al día siguiente "Le Monde" publicó una editorial – atención, hablamos del prestigiosolemonde –cargando contra las mentiras y manipulación de la propaganda independentista basándose en unas pocas fotos falsas sin mentar cientos de imágenes auténticas. Dos minutos después el ministro Zoilo manifestaba que la prensa extranjera –toda ella, se desprendía de sus palabras– desvelaba el engaño de las fotos falsas? En un visto y no visto se produjo la cadena de mentiras, las fakes, rebotaban de un lado a otra como en un pinball y cada cual sacaba la tajada que podía. Un ejemplo mínimo pero ilustrador.

En la misma jornada del 1-O media docena de antidisturbios de la Policía Nacional se llevan en volandas a una viejecita indepe. Foto en Twitter. Diez minutos más tarde esa señora aparece en otra foto abrazada y sonriente al ex etarra Arnaldo Otegui con un comentario escabroso. La realidad es que se le parecía mucho pero no era ella. De eso nos enteramos al día siguiente, una eternidad después. El fuego cruzado de la desinformación se produce cada día, a todas horas, a gran escala.

Hay reconocer que el creador de fake news en España se lo curra más que su colega de Estados Unidos donde el 30% de la población aún cree que Obama nació en Africa y es musulmán. Por no hablar de cuando Hillary Clinton regentaba un pub tapadera de pedófilos, noticia deglutida con mayor credibilidad que la del sexo oral entre su marido y la Lewinsky.

No todo es tan grosero. Las fakes news con mayor rendimiento son las del això era i no era, como en las rondalles mallorquinas, las que dejan su deposición en forma de duda razonable. Pero la verdad a medias no es media mentira sino entera. Marta Mandatpopular Rovira, número dos/uno de Esquerra Republicana, la clavó: " Rajoy preparaba un escenario de violencia extrema, con muertos en las calles". Realmente bueno. En un segundo el imaginario popular catalán cinfuguró la imagen calamitosa: muertos catalanes sobre el asfalto, con un reguero de sangre en su cabeza, junto a unas botas negras de militar español que pisaban una estelada?. Si despeinarse, la autora de la frase se refugió luego en el siperonó y el noperosí?

Cada frente en la contienda catalana tiene su mostruario de fakes, que usa como lanzallamas para abrirse camino entre contrarios. El catálogo es amplio: fotos trucadas, estadísticas sesgadas, lógicas estrambóticas, historia disfrazada, interpretaciones miserables, medios públicos que informan en trampantojo? Todos pelean con una nutrida cartuchera de fakes de todo calibre.

Brexit, Trump, desafío catalán? detrás de cada conflicto contemporáneo aparece la armada invencible de las fake news con el objetivo de desestabilizar cuanto más, mejor. Su propósito no suele ser la derrota inmediata del enemigo sino enardecer a los propios, a darles argumentos llamativos que, por absurdos que parezcan, visualicen con claridad meridiana sus pensamientos, hasta entonces borrosos en sus cabecitas. Lo demás llegará de corrido.

Incluso las fakes más estrafalarias suelen cumplir su cometido; poco o mucho, siempre obtienen beneficios. Es infinitamente más fácil engañar que demostrar a alguien de que ha sido engañado. La tendencia es otorgar mayor credibilidad al meme que te manda el cuñado por whatsapp que al editorial del periódico. Sin olvidar las ganancias tangenciales que se obtienen más allá de las ideológicas: cada clic del ratón hace ganar dinero al dueño de la web.

Nadie resiste al atractivo resplandor del universo de las fakes, que arrastra multitudes hacia el precipicio como el flautista de Hamelín quien, además, los entretiene con un teatrillo de marionetas. Hilos kilométricos de memes con memeces en las redes sociales, discusiones de besugos, cabreos de opereta, manifiestos estrambóticos, lenguajes de macarra, mentiras chapuceras, descubrimientos de tebeo, chismes sin ton ni son? todo da sabor en el caldo de la la idiotización social mediante la anestesia del sentido crítico.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno Rajoy limpió lo poco que ya quedaba en la "hucha de las pensiones", que recibió al iniciar su mandato con 67.000 millones de euros dentro del cerdito. Ya no hay fondos para la paga del mes de enero y la noticia ha pasado poco menos que desapercibida. Sabemos, eso sí, cada detalle de la mani indepe de Bruselas. Lo han conseguido. Enhorabuena.

* Periodista