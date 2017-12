M'agrada la meva feina

Avui dia és un luxe poder dir això. Tenc la sort de veure com infants petits, de 0 a 3 anys, descobreixen el món. De veure com es meravellen davant cada descoberta i cada repte, d'observar com creixen i es desenvolupen en tots els sentits: motor, emocional, cognitiu i en el llenguatge.

És un plaer poder mirar a un infant mentre l'ajudes a vestir-se, quan li canvies el bolquer, quan un acte tant senzill com rentar-se les mans esdevé un fet de complicitat, de cura de cada moviment i de respecte dels ritmes d'aprenentatge. Cada petita acció esdevé educativa i aquestes es reforcen amb les propostes o activitats del dia a dia. Puc veure com comencen les seves primeres relacions amb els altres, veure com es desperten les primeres accions de cooperació entre iguals i entre els més grans del centre educatiu amb els més petits. També puc veure com s'inicien les primeres relacions amb altres adults que no són de la família pròpia, i com a poc a poc van formant part de la nostra societat, amb les seves pròpies preferències i les seves prioritats que s'han d'escoltar i respectar.

A més, tenc la sort de compartir tot el que visc amb les famílies dels infants de manera diària, amb les arribades pausades i les retrobades plenes d'emocions pels tots els moments viscuts, que en moltes ocasions els petits no saben expressar i jo, com a la persona més propera en el centre educatiu tenc el goig de comunicar-ho amb paraules, perquè amb la mirada ja ho fan els infants. A la meva feina les meves companyes i jo tenim una capsa màgica que fa despertar la curiositat i que remou emocions, on hi trobam orelles per escoltar les necessitats dels infants i també per escoltar les possibles preocupacions de les seves famílies, i també hi ha unes ulleres per observar al grup i a cada infant en particular, i el que no manca mai és una cançó atractiva i un aparell de fer bombolles, d'aquestes bimbolles que se'n du el vent a la vegada que també se'n pot endur l'angoixa o l'enyorança.

Aquesta capsa és converteix en una capsa de seguretat per a les famílies, de confiança pels infants i de tranquil·litat per a les educadores, a més d'una capsa plena d'imaginació, abraçades i una mica de purpurina. Com veis és impossible no passar gust a la feina... però tot això serà impossible si la conselleria de Serveis Socials i Cooperació aprova el nou decret low cost.

*Membre de l´Assemblea 0-3