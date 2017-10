¿Pasea la posmodernidad por Palma?

Hay diversos rubros para nuestra época actual. Posmodernidad, Modernidad líquida, sociedad del riesgo, del conocimiento y de la información, sociedad narcisista. Muchos son los diagnósticos y muy pocos los pronósticos. Hay donde elegir, incluso este mismo hecho hace que me reafirme en el juicio que consagran las dos primeras etiquetas consignadas por Lyotard y Bauman. En efecto, vivimos en la posmodernidad porque todo relato ha sido ya finiquitado. Sobre papel está muy claro y no menos cuando uno pasea por las calles de Palma o de cualquier ciudad europea. Sin embargo, uno de los aspectos que han pasado desapercibidos, casi eclipsado por el anuncio estremecedor del fin de los grandes metarrelatos es que con ellos se ha acabado la alta cultura y, sin ánimo apocalíptico alguno, creo que la sombra que se cierne sobre el futuro más inmediato es realmente el inicio de una época oscura y no menos oscurantista. Ilustrar esta situación es relativamente sencillo: uno puede profesar el conocimiento más técnico y ser un absoluto ignorante en cuestiones históricas o estéticas, un idiota con título y habilidades que, no obstante, ignora lo esencial de la tradición occidental –en eso radica el consabido metarrelato de Lyotard-, lo mismo que cualquier ignorante anafabeto funcional puede encontrarse con un título de bachiller y escuchar una música cansina hasta la extenuación como la que se oye en algún parque de Palma mientras una serie de individuos con aspecto estrambótico, con preclaro mal gusto –digámoslo claro- realizan una especie de danza tribal urbanita. La cuestión surge cuando alguien apunta que es lo mismo escuchar a Bach que ese ruido infesto con el que alimentan su espíritu las nuevas generaciones. La diferencia es palmaria, pues es análogo a comparar la dieta McDonals con la mediterránea, la comida rápida con la alimentación de toda la vida. Es simple: no alimenta. Podrá saciar momentáneamente, pero no se espere fortaleza de espíritu alguna con semejantes materiales. Y es que la estética, el gusto, es más que el mero adorno, es la sensibilidad con la que el sujeto está en el mundo. La alta cultura, el diálogo con la historia, con las obras de las grandes personalidades es el cimiento no sólo de toda buena educación, sino de cualquier sociedad mínimamente democrática pues no es la democracia estado de naturaleza sino logro de apenas dos días en la historia toda de la humanidad. No, no es lo mismo el pop art, el rap, el funk, el cine comercial, los bestseller malos, o la comunicación inmediata del whats app que la buena conversación sobre temas y personalidades genuinamente interesantes. Ortega no hablaba de posmodernidad, pero sí de masas. No parece que haya habido cambio excesivo desde los años treinta del pasado siglo, más bien el número ha aumentado a la vez que el proceso educativo de las mismas ha resultado una fatal farsa. Ya decía de las nuevas generaciones que no querían «nada con el espíritu» y que se disponían a tomar el mando del mundo como si fuera «un paraíso sin huellas antiguas, sin problemas tradicionales y complejos». El joven que está escuchando no se sabe qué en la plaza, que se disfraza con un atuendo estrambótico peca de adanismo, cree ser el primer hombre, el pasado le es infinitamente lejano, tanto que no existe. La ineducación en la alta cultura, es decir, la no educación en el diálogo con el tiempo trae una falta irremediable de perspectiva y la formación de una conciencia naif. Pero lo peor es la falta de curiosidad, la conformidad con la circunstancia dada y no precisamente con la posibilidad de cambiarla más allá de peregrinas ideas felices que surgen precisamente por ignorancia de la Historia.



En la época donde todo vale, ya nada tiene valor. Si todo es opinable, todo aceptable, entonces no hay lugar para la queja o la reclamación y cualquier atropello tiene espacio para acontecer. Nadie está dispuesto a ese tolerantismo facilón que nada tiene que ver con la tolerancia o el descuerdo y la dinámica dialógica propia de una sociedad democrática. Democracia no es simplemente regla de la mayoría, sino regla del diálogo que se establece en unos parámetros determinados y bajo unos límites precisos entre hablantes competentes, no es, desde luego, cacareo populista. Sí, la posmodernidad pasea por Palma. No es malo, es signo de los tiempos, lo malo es que pasáramos de una sociedad cerrada y campesina a algo que claramente nos supera sin apenas amortiguadores históricos para el golpe.

*Doctor en Filosofía