Gaspar Bennassar, S'Arquitecte

Quan tornem endarrere, sigui en el vaixell del temps, o en el de la història, per sentir el nostre patrimoni arquitectònic, trobem grans edificis ,i també edificis grans: l' arquitectura gòtica amb la Seu, sa Llotja, el Castell de Bellver, entre altres, les murades renaixentistes, la volada barroca de Cort, el modernisme del Gran Hotel....i Bennassar, també gran i gros: es Born, es Líric, sa Plaça de Toros, sa Plaça d'Espanya, s' Escorxador, es ponts, i un llarg etcètera...

D'altra banda, la nostra societat, al contrari d'altres del Mediterrani, no sol esser ampul·losa, així ho acrediten els casals renaixentistes i barrocs, i la majoria de l'arquitectura religiosa, sovint incardinada en el teixit urbà quan no clarament dissimulada per ell. El plaer de la seva observació moltes vegades serà a traves d'un reduït portal o a partir de la mirada forçada per un carrer estret.

Sembla com si la proclamació de l'arquitectura anés lligada a protagonistes indiscutibles, com Deu,a la Seu, els reis,a Bellver, o.... el poder dels diners, a Sa Llotja, sempre que no convingui dissimular-los.... però arriba Bennassar i això canvia, com també va passar a altres indrets pròxims com la Barcelona de la revolució industrial, modernista i noucentista, la Barcelona dels Puig i Cadafal, Domènech i Muntaner i Gaudí. I de la mateixa manera que fan els barcelonins amplificant la religió a traves de la modernitat com va fer el propagandista Gaudí a la Sagrada Família, o expressant la fortuna de la burgesia emergent a la Pedrera, o a la casa Lleó Morera de la mà de Domenech i Muntaner, o a la Casa de les Punxes o el Casal Macaya per Puig i Cadafalch, Bennassar expresa la fortuna de la burgesia emergent mallorquina, Tous Ferrer al Líric o a la Plaça de Toros,a l'Alhambra per l'hoteler Palmer (Gran Hotel),o al Triquet per l'afortunat Oliver Maneu, o al edifici de Can Caubet per l'indià del mateix nom, o al hotel Principe Alfonso per l'indià Mascaró,o a l'Àguila per l'industrial Juan,o en el Montepio .....I ho fa mitjançant expressions ampul·loses per les quals necessita de formes poc contingudes, inclús a vegades molt poc contingudes com passa en el Àguila o el Principe Alfonso, on el Modernisme mostra la cara mes dionisíaca o més ordenades, la cara més apol·línia de l'obra de S'Arquitecte, com succeeix a la darrera part de la seva prolífica obra, inclús amb quelcom exemple realment contingut com al edifici de la Telefònica en el Born.



L'arquitectura tardana de Bennassar aconsegueix la sintonia amb el poble de Mallorca, de ciutat sobre tot, a l'inrevés que l'arquitectura racionalista, abstracta i puritana, el seu eclecticisme arriba de manera transparent a tothom, es clara i, endemés molt ben construïda, artesanalment ben construïda, la pedra, la fusta i el ferro son de primer ordre, sense deixar les excel·lents ceràmiques de la roqueta. A Bennassar li agradava el treball manual ben fet i anava a les obres com pocs arquitectes.

Aquesta sintonia de la gent amb l'arquitectura de S'Arquitecte me remet al metro de Moscou, el mes luxós del mon i també el mes admirat per els seus usuaris, construït per els governants bolxevics, que no varen dubtar en prescindir dels arquitectes racionalistes russos, ideològicament propers a ells, i recórrer als vells, que no dolents, arquitectes tsaristes de tota la vida... mentre que molts dels protagonistes de l'arquitectura racionalista europea, l'abstracta, la de la BAUHAUS, la del GATEPAC, varen emigrar, o, mes ben dit, fugir, cap a Amèrica on la convertiren en l'exponent de l'èxit i de la llibertat.

A vegades m'agrada dir que les ciutats no les defineix la "bona" arquitectura sinó la "dolenta", vull dir la "dolenta" de la "bona", excloent els desastres que sent "construccions" no es poden considerar arquitectura, i si observem la trajectòria dels arquitectes de la següent generació, després de Bennassar, fins als seixanta inclosos veurem que la "bona" arquitectura de Ferragut o Cases,per citar a dos grans arquitectes, sempre serà bona, com Gesa o Can Sostres, però de la "dolenta", que es la que al final fa la ciutat i que també varen fer aquest bons arquitectes, la mes "bona" es la eclèctica, la de després de la Guerra i la pitjor la moderna dels seixanta, amb les excepcions comentades, entre altres.

Tant de bó Bennassar hagués viscut vint anys més i hagués pogut anar mes enllà que el fet al edifici de la Telefónica en el Born i poguéssim comptar amb edificis racionalistes de ell que haguessin pogut influir en les següents generacions conrant una tradició arquitectònica moderna mes potent que la que varem tenir i que pot esser hagués estat mes ben rebuda popularment que l'Hotel de Mar de Coderch, el millor edifici turístic que conec, o que el de Gesa...

*Arquitecte