Va dins el sou? Si, hi va

Havent llegides totes les reaccions hagudes després de l'inauguració oficial del Palau de Congressos ara fa un parell de dies, queda clar que no sempre plou a gust de tots, ja ho diu la dita. Adesiara si es tracta de polítics relativament poc avesats a rebre crítiques públiques amb motiu de la seva gestió. Encara menys quan aquestes provinguin d'hotelers, com si no en tinguessin igual dret a fer-ho que el forner, la camarera de pisos o el mestre d'escola. Si aquest malestar l'adobam amb una pèssima elecció de l'humorista que amenitzava l'acte, ja tenim un fals dret a protestar per part dels pressumptes afectats.

Fals? Sí, desgraciadament si: les crítiques a la gestió política van dins els respectius sous, i això és una cosa que s'hauria d'assumir abans d'aceptar un càrrec de responsabilitat pública. Certament, tenint en compte el lloc i ocasió (era un dia de festa, no de recriminacions) així com el to –bo és reconèixer-ho– de Gabriel Escarrer i Julià: amenaçant, dur, directe, potser massa, tot plegat va semblar molt desafortunat. Però que el continent no ens faci oblidar el contingut: desafortunadament, res del que va dir el veterà hoteler era fals. Com a mínim, pel que fa a la duplicació de l'ecotaxa d'un any per l'altre, la qual cosa fa un increment acumulat del 300% en tan sols tres anys. Es va comunicar dita pujada sense haver plantejat cap reunió prèvia amb els principals afectats i –sobretot– sense haver fet un estudi previ del cost d'oportunitat de dita decisió. Ja no diguem un altre estudi comparatiu amb tributs similars d'altres països, quina evolució havien tingut en increment i el seu respectiu impacte en les reserves.



Per acabar, una reflexió: que hom sigui llogater d'un altre no vol dir que li hagi de fer cas sempre. Senzillament significa que ha d'acomplir el contracte entre parts, amb totes les seves clàusules. Si entre aquestes no figura la imposibilitat de d'opinar sobre com actua el llogater –i en aquest cas, no hi és– el darrer pot utilitzar un dret fonamental que darrement sembla estigui en perill, i és el de la llibertat d'expressió, sempre i quan amb aquesta no es caigui en l'insult personal o desqualificació directa, que tampoc fóu el cas. Ja per acabar, una reflexió de cultura: gràcies a l'encomiable esforç de la família Ferragut, Palma veié obertes de l'Auditòrium el 3 de setembre de 1969 amb Herbert Ritter Von Karajan i la Filharmònica de Berlin al concert inaugural. L'altre dia, es donà el sús el Palau de Congressos amb Agustín Martínez, 'El Casta'. Si hem de fer cas d'aquesta trajectòria, esperem que no hi hagin masses palaus més per edificar.

*Hotelero y gestor inmobiliario