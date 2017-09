La llibertat i la igualtat

El passat 14 de setembre va ser notícia que havia d´haver (perquè de fet no va tenir lloc) la compareixença dels interessats al jutjat d´Instrucció número 8 de Las Palmas de Gran Canària per respondre per les denúncies pel número muntat en el certamen del carnaval d´enguany a aquella ciutat, en el que Drag Sethlas, és a dir, Borja Casillas, es presentà vestit de la Mare de Déu i del Crist crucificat.

Aquest artista ha aprofitat l´ocasió per defensar que en tot allò no hi havia res d´ofensiu per als creients ni cap incitació a l´odi. Més exactament que no ho va pretendre, que no era aquesta la seva intenció. Pretenia "només representar una realitat que és ací i amb la qual hem crescut". No va fer més que utilitzar símbols i imatges catòliques, com ho han fet tants d´altres artistes. I finalment la gran justificació: "És art, no s´ha de mirar més enllà".

Com que aquesta argumentació se sol repetir, em permet de fer-hi dues observacions. La primera, que si la representació és ofensiva o no, no ho pot decidir el qui l´ha feta, sinó els espectadors i principalment els afectats, les víctimes. Segona, en una acció la intenció de l´agent és només una dada entre d´altres i no és la més decisiva; les accions es jutgen sobretot pels seus continguts i les seves conseqüències, no per les intencions; és més, i especialment en el cas d´una obra artística, com l´actor pretén que és el cas, un cop realitzada s´independitza del seu autor i és llegida en contextos diferents adquirint nous significats segons els contextos, els que la llegeixen, etc.

És difícil preveure com acabarà la cosa, o més ben dit, és fàcil de pressentir-ho: una carpeta més a l´arxiu i prest oblidada per a tothom. A ningú li interessarà furgar més en la cosa, tan marginal en la cultura actual. I les conseqüències: quan una acció no és jutjada, la reacció consisteix en passar pàgina, com si res haguera passat. Com si no hi haguera culpa de cap mena, ni per tant falta ni pena ni perdó. Això mateix obre la porta per altres accions semblants, que possiblement ja comptin amb jurisprudència anterior. Front als criteris de la llibertat d´expressió, de l´expressió artística, sembla que no hi ha imputació possible, com si aquesta fos l´únic referent en una societat que pretén de democràtica.

¿Però, és sempre així, que la llibertat d´expressió ho justifica tot? Clarament no. Facem un mínim de memòria i recordem aquell autobús de l´organització Hazte oír que proclamava que "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva". En aquest cas només s´enunciava una evidència i una obvietat, una cosa purament descriptiva i incontestable. Una afirmació elemental d´anatomia. Els dibuixos no eren gens provocadors i ben aptes per a tots els públics. I la que es va muntar! Amb protestes públiques i privades, amb prohibicions i acusacions de manca de respecte, d´exclusió, d´homofòbia; amb pronunciaments d´autoritats municipals i autonòmiques llançant els seus anatemes: "a les nostres illes no hi entraran ni per terra ni per mar ni per aire". I certament el grup afectat en aquest cas crec que és infinitament més minoritari que en el primer.

I així i tot, crec que tots estarem d´acord que no era un llenguatge ingenu, malgrat ho sembli la formulació. El contingut del llenguatge no ve donat només per la sintaxi i per la semàntica; sinó també pel context en que es diu, en quina circumstància es diu, a qui es dirigeix, adquirint un significat nou. El missatge consistia en recordar una obvietat que s´ha tornat problemàtica per raons que no és ara el moment d´esbrinar.

¿Ens trobam davant un conflicte entre la llibertat i la igualtat? ¿O més tost amb dues maneres de mesurar i considerar les coses i les accions? ¿O inclús ens trobam simplement amb l´imperi absolut de lo políticament correcte, encara que sigui per mandat d´un grup minoritari? (sense negar òbviament el dret que tenen a ser respectats) ¿O simplement amb una de tantes incoherències de la nostra cultura actual?

De fet pens que un dels problemes socials i polítics que ens afecten profundament és la comprensió de la llibertat, i la seva conjugació amb la igualtat. I en concret pens que hom no pot reclamar o reivindicar més llibertat que la que està disposat a admetre i deixar exercir a l´altre. O sigui, la llibertat es troba necessàriament lligada i fins i tot supeditada a la igualtat (i la justícia), altrament és arbitrarietat o el poder de la força, encara que sigui la força d´allò que en un moment és lo políticament correcte.

* Prevere, catedràtic emèrit de Filosofia