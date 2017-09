Un nou curs escolar, un nou repte educatiu

orna a començar un curs escolar i, inevitablement, ens hem de tornar a plantejar nous reptes per a resoldre antigues preguntes: on està i a on volem que arribi l'educació?

A Balears seguim lluitant contra la rèmora que suposà l'anterior legislatura. Al conjunt de l'Estat sembla esvaïda l'esperança de derogar la LOMCE, una llei que, malgrat el rebuig majoritari, ja està implementada a tots els nivells educatius.



Ara més que mai, l'educació ha esdevingut una qüestió d'Estat. És fa urgent un pacte educatiu que analitzi tant les prioritats del sistema com unes mesures a curt, mig i llarg termini que condueixin a augmentar la qualitat del sistema educatiu. És obvi que cal una llei educativa que sigui fruit del consens de totes les forces implicades i que exigeixi una aposta pressupostària seriosa i valenta.

Per arribar a aconseguir el sistema educatiu de qualitat i equitatiu que volem no podem oblidar els dos grans pilars que l'han de sustentar: les persones (alumnes, mestres, famílies...) i la infraestructura.

Balears és una de les comunitats autònomes amb menys pressupost per Educació, i això, tristament, no és nou. Actualment, aquest pressupost és inferior al de l'any 2009. No així el nombre d'alumnes: les illes estan entre les principals receptores de l'Estat d'alumnes nouvinguts. En resum: menys pressupost per a més alumnat. Els comptes mai no poden sortir bé.



Aconseguir el repte d'una educació de qualitat passa per assumir la importància d'una infraestructura adequada, uns professionals docents preparats i motivats, unes famílies implicades i uns gestors que vetllin perquè tots i cada un dels nostres alumnes, independentment del nivell socioeconòmic de les seves famílies, puguin optar a una educació de qualitat i, en conseqüència, a un bon rendiment acadèmic.

Des d'UGT no pensam que el repte sigui fàcil, perquè no ho és. Per això, a les portes d'un nou curs acadèmic, volem encoratjar la comunitat educativa de Balears, convençuts com estam que el seu compromís i la seva il·lusió són les primeres passes per conduir l'educació al lloc que es mereix.

*Responsable del sector d´ensenyament d´UGT Illes Balears