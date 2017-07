Temps d'oci i els nostres fills: estiu, adolescents i alcohol

El temps d'oci és un element fonamental en la formació de les persones, tant individualment com en l'aprenentatge de la nostra socialització. Ens preocupam per les activitats de temps lliure del nostres fills i filles quan són petits, amb qui les fan o què li aporten com a individu. Procuram que puguin desenvolupar la seva creativitat amb activitats artístiques o científiques, que puguin aprendre els valors de l'esport o puguin ampliar el seu coneixement d'idiomes, i amb atenció la seva educació en valors. Quan arriba l'estiu, les escoles d'estiu també formen part d'aquest desenvolupament integral i ens trobam amb una oferta àmplia i diversa.

Però quan els nostres infants arriben a l'adolescència tot això canvia, ens trobam amb una ruptura de l'oferta d'oci. Aquesta es comença a professionalitzar, amb un caire cada vegada més competitiu i comercial, com en el món de l'esport o de la música, per exemple, i perd el vessant d'eina de desenvolupament de la personalitat. I si parlam del període de vacances, l'àmplia i diversa oferta que trobam per als més petits és quasi inexistent per als adolescents. Davant les minses propostes, els nostres fills adolescents tendeixen a acceptar com a normals les poques activitats que troben i és en aquest punt que hem d'esmentar el consum d'alcohol a les festes que es duen a terme arreu de les illes.



A les nostres societats existeix una idea molt arrelada i perillosa: "Si beus, t'ho passes bé". Aquest nefast lligam de l'oci amb l'alcohol no és exclusiu de l'època adolescent, el trobam també a moltes activitats dels adults, normalitzant conductes que fan poc creïbles les iniciatives de prevenció en els menors. Malgrat una part de la nostra societat i dels nostres governants comencen a veure el problema, encara ens trobam en una fase on només s'ataquen els efectes, no la qüestió en sí i les seves causes. S'identifica un problema per les molèsties als veïns, les bregues, la brutícia als espais públics... però la majoria de les actuacions s'enfoquen a sancionar i a penalitzar aquestes pràctiques incíviques. Massa sovint oblidam quin és el vertader problema: el consum d'alcohol perjudica la salut dels joves i augmenta el risc de conflictes de seguretat. Per això, fins ara, moltes de les actuacions han estat dirigides a les conseqüències del problema i no a eliminar-ne les arrels.

Tenim clar quin és el nostre paper com a famílies i la nostra responsabilitat: la protecció dels nostres fills, i evitar en tot allò que sigui possible les conductes de risc. Però també tenim molt clar que és una responsabilitat compartida entre tots: famílies, comerços i administracions. Tots tenim la nostra part de culpa i una part de la solució. Si ho pretenem resoldre només amb la denúncia de les famílies a Fiscalia, o només donant la culpa als comerços que venen alcohol a menors, ens equivocam simplificant un problema molt més complexe. Cal una estratègia en xarxa i sostinguda, que ens impliqui a tots i amb la certesa de que és una feina a llarg termini, però amb la qual guanyam tots.



Per aquest motiu, FAPA Mallorca i les federacions de les altres illes formam part de la Plataforma per a un Oci de Qualitat, en la qual hi ha representats tots els sectors relacionats amb l'oci, i apostam per la feina en xarxa i coordinada per arribar a solucions. Cal fugir d'ocurrències i de mesures "estrella", cal deixar de repetir el que duim fent fa molts d'anys i que no ha servit per canviar res. Com va dir algú, "no esperis resultats diferents si fas sempre el mateix".

* Vicepresident de FAPA Mallorca