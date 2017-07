Batalles claus pendents a Mallorca

El mes de juliol de l'any 77, l'Estat espanyol es trobava en plena transició des de la dictadura a una democràcia homologable, s'acabaven de celebrar les primeres eleccions democràtiques a l'estat després de quaranta anys de dictadura i a Mallorca s'aprovava el Pla Especial que condemnava a sa Dragonera a ser urbanitzada (vuit aldees turístiques, port esportiu, heliports, etc.).

Algunes organitzacions presentaven al·legacions i negociaven per intentar millorar el projecte i reduir el seu impacte, però un grup de joves de procedència diversa però de caràcter llibertari amb les arrels al Maig del 68 francès, varen ocupar l'illa, en una acció directa i sorprenent per l'època, que va sacsejar la societat mallorquina i la va posar per primer cop enfront del problema de la destrucció dels espais naturals més emblemàtics i la defensa del territori.

L'ocupació va ser només una primera passa d'un llarg procés que va continuar el GOB i que va acabar anys després amb la protecció de l'illa i la seva declaració com a parc natural, però aquells onze dies d'ocupació i la intensa activitat que els grups Terra i Llibertat i Talaiot Corcat varen organitzar a Palma i Andratx han perdurat a la memòria col·lectiva de les Balears com un fet que quaranta anys després continua engegant solidaritats i sentiments de pertinença.

Però centrant-nos en l'acció dels grups que la vàrem ocupar, cal dir que mai vàrem pensar l'acció com a part d'una lluita només ecologista, sinó com a part d'una lluita molt més ample que era el principi de la recuperació de tot el que les classes dominants havien "robat" al llarg dels segles, com una lluita revolucionària.

Quan altres associacions i partits es varen anar afegint a la lluita per salvar sa Dragonera, es va produir una gran desmobilització del moviment llibertari que, tot i que encara faltaven dotze anys per la caiguda del Mur de Berlín, no es va saber adaptar a un procés de globalització que any rere any va anar acabant acabaria amb bona part dels moviments revolucionaris tradicionals; amb altres paraules, no varen entendre que a una illa, a un territori limitat com Mallorca la revolució també ha de ser territorial o no serà res.



Als següents anys el creixement del moviment ecologista va ser espectacular, i les victòries d'aquest moviment s'encadenaven: es Trenc, es Canons, sa Talaiola, Montblanc, sa Canova, ses Covetes, Mondragó, s'Estalella i moltes d'altres, tot i que caldria incloure derrotes tan doloroses com la incineradora de son Reus o el campus universitari, que així i tot, no entelen uns anys on es varen salvar bona part dels espais naturals més emblemàtics de Mallorca.

Curiosament, el que va semblar una gran victòria del proteccionisme, l'aprovació de la Llei d'Espais Naturals (LEN) l'any 1991, possiblement va ser l'origen de procés que està acabant amb la sensació de derrota que es viu ara. Es va generalitzar el criteri de que tot el que valia la pena ja estava protegit per la LEN i per tant fora de la LEN, fora de les zones protegides, tot valia i així, al llarg dels darrers 25 anys s'han construït milers de cases al sòl rústic, s'han asfaltat camins, s'han eliminat els usos tradicionals del camp, en definitiva s'ha produït una urbanització dispersa del camp, que ara s'escampa per tota l'illa.

L'any 2003 crec que es va viure un altre moment decisiu en aquest llarg procés, amb l'aprovació dels plans territorials de cada illa, quan s'implanten models territorials absolutament diferents.

Menorca governada per un pacte d'esquerres va fer un PTI valent i agosarat, apostant de forma decidida i clara per la sostenibilitat, desclassificant entorn del 60% dels urbanitzables, eliminant el creixement del litoral i especialment prohibint noves edificacions al sòl rústic.

Mallorca, governada per la dreta, no va reduir la seva capacitat d'habitatges, ans al contrari el pla va crear zones de reconversió que han acabat als tribunals; però no només això sinó que el Pla Territorial de Mallorca (PTM) va consagrar el model territorial més perjudicial de tots, confirmant la urbanització quasi total del sòl rústic, mantenint la possibilitat de construir milers de cases al camp i escampant el model de ciutat difusa per tot arreu de Mallorca.

Aquest model consagrat pel PTM, juntament amb la globalització, la millora i l'abaratiment del transport, internet i portals con AirBnB i HomeAway han generat l'arribada del turisme fins al darrer racó de pobles i ciutats, a zones on fins ara era un fenomen desconegut.

Malgrat això i a la sensació d'ofegament que es viu a Mallorca aquests darrers estius, em nego a pensar que no hi ha res a fer, em nego a pensar que hem anat guanyant batalles, algunes tan importants com la de sa Dragonera o es Trenc, i moltes altres al llarg d'aquests quaranta anys, per morir ofegats just quan estem arribant a la platja, per perdre la guerra final amb una "Hong-Kongintzació" de Mallorca que no ens permeti viure aquí.

Per mi, la batalla s'ha de lliurar amb dos elements claus, cap d'ells és tan fotogènic com sa Dragonera, tan ric en biodiversitat com es Trenc o es Salobrar de Campos, tan especial com sa Canova o sa Punta de n'Amer, ben al contrari, són lletjos, molestos i fins i tot antipàtics o avorrits.

Em refereixo als dos factors que per a mi són determinants en el futur de Mallorca: l'aeroport i el pla territorial, ja que només gestionant bé aquests dos elements aconseguirem redreçar el futur de l'illa. L'aeroport no depèn de nosaltres i caldrà lluitar per aconseguir decidir sobre la seva gestió, però qualsevol alternativa de sostenibilitat exigeix establir numerus clausus en el nombre de passatgers que arriben a Mallorca, com a mínim entre els mesos d'abril i octubre.



El segon element clau és la revisió del PTM, essent valents amb quinze anys de retard i protegint de forma clara i completa el sòl rústic, el camp, eliminant definitivament els nous usos residencials a fora vila i al mateix temps reduint molt la capacitat de creixement que encara hi ha als sòls urbanitzables sense desenvolupar, tal com va fer Menorca l'any 2003.

Per acabar tornarem al principi, tornarem a l'ocupació de sa Dragonera i al ja mític 7/7/77, estic convençut que era molt més complicat salvar de la urbanització l'illa de sa Dragonera quan aquell grup d'uns setanta o vuitanta joves vàrem iniciar l'acció directa d'ocupar l'illa, que ara salvar Mallorca i el sòl rústic de la seva definitiva urbanització, ara tenim la informació, els coneixements jurídics i el suport de la gent, només cal la decisió de fer-ho, serem valents? Ho aconseguirem?

* Director insular de Medi Ambient