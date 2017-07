El llegat de Rolf Schaffner

La cultura associada a la pedra és una de les manifestacions artístiques i constructives que, des de fa mil.lenis, han donat i donen una fesomia molt singular al paisatge de Mallorca. La pedra ha esdevingut la matèria essencial i única en les construccions megalítiques i ciclòpies, unes construccions que, estructuralment, es poden definir com de pedra seca. Al llarg dels segles medievals i moderns, la utilització de la tècnica de la pedra en sec ha sigut una constant en la construcció de camins, murs de sosteniment, sistemes per superar cursos d'aigua, bastir aixoplucs, edificar barraques o les típiques casetes de roter, aquests últimes, abundants a les contrades del migjorn i llevant de l'illa.

Un paisatge, en definitiva, en el que la pedra convenientment manipulada per l'home, li atorga una configuració singular. A més, la coloració diversa i contrastada de la pedra mallorquina li concedeixen un atractiu cromàtic que, en no poques ocasions, ha esdevingut font d'inspiració per als grans mestres de la pintura de paisatge de la segona meitat del segle XIX i primera del XX.



Fascinat per l'herència cultural que durant centúries els mallorquins havien anat sedimentant a través de l'obratge de la pedra, de la seva comunió amb la naturalesa, de les seves textures, colors i densitats, Rolf Schaffner, nascut a Munich l'any 1927, decid el 1962, traslladar la seva residència a Santanyí , municipi famós per la seva pedra, no debades, ja en històrics tan tan allunyats com els anys 1450, el rei Alfons el Magnànim, en la construcció de la seva residència principal, el Castell Nou de Nàpols, encarregava pedra de Santanyí (i de Felanitx) a Antoni Sagrera, fill del constructor de la Llonja de Palma. Rolf Schaffner dedicà bona part de la seva vida a una empresa gegantina: bastir les seves imponents obres escultòriques amb uns materials, el llenguatge dels quals va intuir ben aviat: la pedra.



Hom ha qualificat

L'obra de Rolf Schaffner s'alça pels quatre quadrants d'Europa: Alemanya, Noruega, Irlanda i Rússia. En aquests països hi va deixar la seva petjada a través del seu projecte "Equilibris" consistent a representar una creu imaginària entre els quatre punts cardinals europeus, els vèrtexs dels quals formen, des l'un a l'altre, invisibles meridians de pau que poden esser indicadors d'un equilibri internacional.



Però Rolf Schaffner fou un enamorat de Mallorca i, especialment, del seu paisatge santanyiner en el que hi dedicà temps i esforços per materialitzar gran part del seu art escultòric, un art que mereix esser valorat i preservat.

Amb aquest propòsit, recentment s'ha constituït "l'Associació d'amics de Rolf Schaffner" una agrupació d'admiradors i simpatitzants de l'obra de l'escultor d'orígen alemany, sense cap ànim de lucre, amb la sola finalitat de preservar l'important llegat d'un artista que tan desinteressadament va bolcar la seva creativitat i el seu art en aquesta terra.

* Secretari de 3 Salut Mental* i gerent d´Estel de Llevant