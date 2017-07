Esperar en soledad, Un cóctel fatal

Han pasado muchos años, pero aún recuerdo perfectamente su imagen. Aquella imagen que difundieron todas las televisiones del mundo: la de una mujer joven, de entre 18 y 20 años, delgada, con media melena de pelo oscuro, vestida con camisa y pantalones de combate. Dos elementos importantes -incombustibles al olvido- acompañaban su vestimenta: una boina calada de estética guevariana, y un enorme fusil colgado en el cuello, que agarraba con ambas manos, apuntando supuestamente a alguien. Se hacía llamar Tania, el nombre de guerra de la compañera del Che Guevara. Su nombre era Patricia Hearst, nieta del famoso millonario americano William Randolph Hearst; el mismo que inspiró la famosa película, Ciudadano Kane. Esa imagen –de enorme atractivo para los adolescentes de todo el mundo-, fue tomada por las cámaras de seguridad en el asalto a un banco de San Francisco; dos meses después de que Patricia hubiera sido secuestrada por un grupo autodenominado Ejército Simbionés de Liberación.

La historia de Patricia -relativa a aquel momento de su vida-, aún suscita mucho interés por su identificación emocional y comportamental con los secuestradores. ¡Patria o muerte! decía emulando al Che, al final de las conversaciones grabadas que enviaba. En su defensa, sus abogados alegaron que el síndrome de Estocolmo que había padecido era el resultado de su capacidad de supervivencia frente a las vejaciones sufridas y el lavado de cerebro de sus captores. Esa podría ser una vía, pero puede haber otras. Por ejemplo, la identificación emocional que se produce cuando la víctima se siente especial porque es tratada por sus captores de una forma inesperadamente dulce y amable. Eso es lo que ocurrió en el caso de los rehenes cautivos del asalto al Banco de Estocolmo en 1973, los cuales se negaron a declarar en contra de sus captores, acuñando el término del síndrome.

La identificación con el agresor se puede dar en distintos tipos de situaciones y de abusos: en prisioneros de guerra, miembros de sectas, victimas de abuso o maltrato y similares como en el caso de las víctimas de estafa amorosa. El análisis de los procedimientos que utilizan los estafadores de romances en las redes sociales para conquistar a sus víctimas nos acerca algo más a su explicación. Incluso a pesar de haber perdido mucho dinero en la estafa –dado que los estafadores piden dinero a su supuesta amada con diversas excusas a lo largo de un periodo de tiempo importante; lo que de verdad lamentan algunas de las víctimas es haber perdido el amor que creían haber encontrado. Algo así como, "por lo menos tenía algo de esperanza, algo de amor, aunque en el fondo supiera que no era auténtico".

La esperanza en el amor quizás es la clave de lectura en estos tipos de victimización. Una puerta de entrada al corazón y a la cartera de las víctimas de fácil acceso para los estafadores. La esperanza en el amor y la soledad forman un tándem salvavidas peligroso para el ejercicio del sentido común. En palabras de las propias víctimas: "En el fondo sabía que estaba siendo estafado, pero seguí enviando dinero porque no podía soportar que la relación terminara" o "me consolé sabiendo que estaba charlando con alguien real –lo cual era mejor que hablar con mis perros-".

Los estafadores conocen muy bien los mecanismos de la persuasión. Por lo menos al principio, además de ofrecer amor, los timadores acarician los egos de sus víctimas con palabras hermosas y amorosas. Con cubos repletos de frases hechas, cortadas y pegadas de aquí y de allá. Frases plagiadas y gastadas que a las víctimas les suenan como si fueran genuinas y a medida. Charla poética disparada por mensajería instantánea al corazón de las víctimas dispuestas a comprarla, a cambio de mantener la soledad a raya.

No sabemos lo sola que se encontraba Patricia Hearst en su casa dorada. Tampoco si el nivel de soledad y de perspectivas de futuro de las victimas de engaño amoroso en las redes es proporcional al tamaño de la fortuna que les roban. Sí sabemos que la unión de la esperanza y de la soledad son claves a tener en cuenta para informar a las posibles víctimas del síndrome de Estocolmo en su versión actual de estafa amorosa online.

* Carmen Orte Socias. Catedrática en Universidad Illes Balears