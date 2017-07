Tempus fugit, partió Hila a su regiduría de Urbanismo y llegó el deseado y esperado honorable Antoni Noguera, y detractores de uno y partidarios del otro, celebraron o lloraron, según les iba, el momento este viernes de entronización de Noguera I. La coincidencia quiso que en la catedral de Palma en ese mismo momento sonara la Misa de la coronación de W. A. Mozart. Mientras tanto, el nuevo alcalde paseaba su bastón de mando del revés confirmando su bisoñez en estos asuntos de protocolo.



Los econacionalistas lo celebraban exultantes de felicidad en la plaza de Cort, aunque no eran tantos como pensaban muchos otros que hallarían. Y es que, esto de la política ha menguado en seguidores de piñón fijo hasta en el movimiento nacionalista. Es una muestra más de que la política actual se ha moderado para centrarse en el bienestar común desde la tranquilidad de quienes nos alimentamos con la atmósfera de nuestra tierra, que nos insufla serenidad incluso en los momentos difíciles.

¿Qué esperanza se nos presenta ante el nuevo cambio? El cambio que no parece vaya a ser tal se presenta con las incertidumbres de quién administrando la regiduría de Urbanismo se dedicó a la elaboración de proyectos con grandes carencias de financiación para los mismos. Noguera se ha pasado dos años intentando administrarnos el humo adormecedor del que tanto gustan los partidos nacionalistas, poniendo en venta un proyecto ilusorio, que al final y en el último minuto, se ha saldado con el PEP del Jonquet, el cual no satisface a la mayoría de los residentes de ese emblemático barrio pescador de Palma.

Con estos mimbres, el nuevo alcalde pasará a administrar nuestra ciudad como proyecto global, pero esta vez tendrá que tomar decisiones que no demandan tinta y placas de inauguración, sino sensibilidad para con las personas. Los ciudadanos reclaman algo que parece no está en la agenda del nuevo alcalde y que esperamos tenga inmediata cabida en la misma: la realización y ejecución de un plan de infraestructuras que contemple un gasto anual determinado en la mejora de todos los barrios de Palma. Un plan integrado por proyectos reales, donde existan accesos y aceras en condiciones y en el que el aspecto de nuestra ciudad mejore de manera sustancial para dejar de ser una ciudad gris y aparecer como una ciudad limpia, moderna, y organizada con una actividad económica ordenada. Es definitiva, y tomando una frase de nuestro nuevo alcalde, "debe ser una ciudad de éxito y no morir de éxito".

Nuestra reivindicación también incluye la consolidación de las ayudas sociales a través de convenios de consenso con entidades del Tercer Sector que permitan dar continuidad a las acciones sin interrupciones por razón del presupuesto. Además, el alcalde debe ocuparse de la policía local y sus problemas, exigiendo el cumplimiento de las tareas que requiere la ciudadanía y que ahora se ven en el desamparo en muchas ocasiones por la falta de efectivos para atender sus demandas. Todo ello, sin olvidar que las reformas en cuestiones tan graves deben hacerse desde la más absoluta lealtad con todos, sin recovecos y sin dobleces. Esperemos que esta lección esté ya aprendida.



Por último, respecto a la demanda específica de limpieza de nuestros conciudadanos le rogamos al alcalde que continúe con el incremento de maquinaria y renovación que se ha emprendido en la empresa municipal para que se visualice el esfuerzo los habitantes lleguen a percibir sus efectos.

Esperemos que las dudas ciertas y fundadas que hoy tenemos se vayan disipando con la ayuda de nuestras propuestas, que confiamos que se plasmen en esa nueva ciudad deseada por todos los ciudadanos de Palma.

*Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Palma