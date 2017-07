El catalanisme de mossèn Alcover

Un conegut em va aturar pel carrer i em va envestir sense més preàmbuls cridant:

-Tens més barra que en Belmonte. Mira que situar mossèn Alcover entre els catalanistes, quan tots sabem que era un anticatalà furibund! Tu i la teva tropa no teniu?

Ja vaig veure que se referia al darrer paràgraf del meu article de dia 5, on deia que els qui havien fet obres importants a favor de llengua eren els catalanistes, entre ells mossèn Alcover. Em vaig treure un bombó d'una bosseta que duia dins la cartera i l'hi vaig posar dins la boca mentre li deia:

-Sí, sí que ho era, i nacionalista de Països Catalans. Ho explicaré en el pròxim article. Ja el llegiràs.

-Es teu nas, el llegirà! Vos ne donaria, jo?

I se va allunyar remugant.



És una pena que els qui s'apropien del nom de mossèn Alcover, sense conèixer-lo, no s'informin una mica del seu pensament. Hi ha un text essencial sobre nacionalisme on queda claríssima la seva posició, titulat "Què és el nostre regionalisme?". Recull el contengut d'unes conferències pronunciades a la sala del Centre Català de Mallorca els dies 28 de febrer i 7, 14, 21 i 28 de març del 1908. Els interessats el trobaran reproduït íntegrament en el llibre de Josep Massot i Muntaner Església i societat a la Mallorca del segle XX (Curial, Barcelona, 1977). És un text llarg: mossèn Alcover no deixava llobades. En citaré alguns fragments. Diu:

"11 La nacionalidat catalana. ¿Ho som nosaltres una nacionalidat, diferent de la castellana, de la gallega, de la vasca? I prou que ho som, per més que qualcú, sols de sentir-ho, tregui foc pels caixals, i mos tiri carrerons de llamps i pestes. (?) Prou que ho som, una nacionalidat: en tenim tots els símptomes, distintius i caràcters. Tenim l'idioma". "Tenim un Dret, un art, un pensament propis. (?) que ho diguen els noms d'En Sagrera, d'En Gaudí?".

Precisa la diferència entre estat i nació. Usa sovint el terme "nacionalitat" com a equivalent o sinònim de "nació", al revés de com ho fa la Constitució espanyola, segons la qual, hi hauria una sola nació, Espanya, i els seus components només serien nacionalitats. Segons Alcover, Espanya no seria una nació, sinó un "Estat" compost de nacions. No hauria acceptat la proposta de considerar Espanya una nació de nacions.

N'Alcover no era separatista, gens ni mica. Catalanista fins a l'extrem, això sí. Volia una Espanya unida, però sense que una de les seves nacionalitats s'imposàs en cap sentit sobre les altres, que havien de mantenir la seva personalitat i els seus drets.

No sols no sentia aversió per Catalunya, sinó admiració. "Sí, ens convé a caramull anar amb los catalans. (?) Moltes de coses tenim que aprendre d'ells que ens fan massa falta: l'entusiasme ardorós i llampant que tenen per lo seu."



El text que vénc citant podria esser assumit avui per molts de mallorquins que, sense esser independentistes, se consideren catalanistes. Si hi hauríem de fer reserves, és a causa de la ingenuïtat característica de l'autor i el seu fàcil entusiasme. El seu pensament sobre Espanya se situa dins la línia del de Maragall i de Salvador Espriu, que encara creien en una Espanya on Catalunya i els altres pobles que la componen s'hi podrien sentir realitzats en plenitud. El somni de Salvador Espriu, "que Sepharad [Espanya] visqui eternament / en l'ordre i en la pau, en el treball, / en la difícil i merescuda / llibertat", de cada any que passa se veu més impossible, i aquests darrers temps més que mai. Alcover estaria d'acord que el moviment independentista actual és fruit d'una política centralista que ve d'enrere i que el darrer govern espanyol ha intensificat. Així proclama: "Qui són els separatistes. El centralisme és el més gros".

No sé com hauria viscut, mossèn Alcover, la situació actual. La seva posició era tràgica, perquè de cada vegada més el conflicte entre Catalunya i Espanya se presenta insoluble. Una cosa em puc imaginar, que la seva artilleria verbal contra els qui avui neguen la unitat de la llengua catalana i hi fan maniobres en contra hauria estat de sentir.

*Filòleg