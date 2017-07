Violencia en la Platja de Palma

En una época definida por los efectos de la hiperconectividad tecnológica, determinados sucesos corren el riesgo de convertirse en categoría. Ocurre en muchos campos, como consecuencia de la inmediatez de las redes sociales. Una muestra es la polémica que hemos vivido esta semana a raíz de la batalla campal entablada el lunes por la tarde en la Platja de Palma entre bandas de turistas alemanes. Fue un hecho lamentable que no debe dar lugar a generalizaciones gratuitas. Ante todo, es importante destacar que este grave incidente no representa al conjunto de los catorce millones de turistas que anualmente visitan nuestras islas. El indiscutible esfuerzo en la modernización de la planta hotelera y de la oferta complementaria (año tras año, un número cada vez mayor de restaurantes mallorquines obtiene, por ejemplo, las tan preciadas estrellas Michelin) nos habla bien a las claras de la mejora de un modelo turístico capaz de exportar know-how y que ya empieza a ajustar sus precios al alza. Este éxito económico y empresarial, sin embargo, acarrea también importantes problemas de fondo –algunos estructurales, otros más circunstanciales–, que afectan a nuestra sociedad y que exigen ser encauzados con rigor e inteligencia. Entre los estructurales, podemos referirnos a una sobresaturación que genera en ocasiones incomodidad vecinal, pero que sobre todo incide en unas infraestructuras saturadas, en una excesiva presión sobre los precios –dificultando especialmente el acceso a la vivienda– y en un deterioro de la imagen global de Mallorca. Entre los coyunturales –a pesar de su violencia y de su aparatosidad en los medios–, cabe hablar de un turismo de borrachera muy localizado en determinados lugares de la isla, pero marginal en números relativos y que, por supuesto, también erosiona el prestigio de la marca Mallorca, además de las molestias que causa tanto a residentes como a visitantes.

La excepcionalidad de estos altercados no debe hacernos bajar la guardia, como tampoco inducirnos al error de responder con frases o calificativos de un reprochable mal gusto. Es el caso de las declaraciones del nuevo alcalde de Palma Antoni Noguera, quien tildó de "basura" a cierto tipo de turistas obviando un principio jurídico y democrático elemental: nadie, absolutamente nadie, es "basura" ni puede ser llamado así; aunque, por supuesto, cualquier comportamiento incívico –y más si es de esta gravedad– debe ser perseguido y castigado con la contundencia adecuada. En incidir en este último punto sí acertaba el recién estrenado alcalde. Hacer frente a tales actitudes que alteran la convivencia y la paz social constituye una labor de todos, que precisará de amplios consensos entre los sectores público y privado y de firmeza en la actuación de las fuerzas de seguridad. Junto a la necesaria reforma –ya en marcha desde hace años– de la oferta hotelera y complementaria, es imprescindible mejorar la comercialización de las plazas turísticas y proseguir en la senda de optimizar la carta de presentación de Balears. La limpieza de las calles, el control de la contaminación acústica y lumínica, la seguridad policial y la actualización de las infraestructuras forman parte de los deberes exigibles a las autoridades públicas. No podemos olvidar que el éxito turístico es el resultado de un trabajo de persuasión que implica a muchos actores, pero que en última instancia se resume en la ley de la oferta y de la demanda: una oferta apetecible y de calidad para una demanda que es real y a la que hay que saber tratar con todo el respeto profesional que se merece. Y ese respeto pasa también, como no puede ser de otro modo, por una escasa tolerancia ante cualquier brote manifiesto de incivismo.