Lloguer Turístic: una rendibilitat en entredit

És un fet innegable que els darrers anys la problemàtica del lloguer turístic ha arrelat amb força a les illes. Especialment a Eïvissa i Mallorca, on la sensació de viure a una cada vegada més cara i deshumanitzada illa es fa més palesa per part de la ciutadania. Efectivament: ara aquesta se'n va adonant que el que un principi era una manera de treure uns ingressos extra i superar la crisi s'ha girat en contra seva, convertint-se juntament amb la corrupció en el primer factor de preocupació a la comunitat autònoma.

Hi han molts factors per explicar el boom de la mal anomenada "economia col·laborativa". Per citar-ne un parell, un petroli per sota dels 55 euros/barril durant anys, unes classes mitjanes europees i americanes cada cop més empobrides, una crisi sistemàtica en ebullició que ha deixat molts homes i dones a l'atur... i l'habilitat dels creatius del màrqueting de les grans empreses del sector: "Tu també pots ser un empresari" han fet la resta. Endemés –també s'ha de reconèixer tot– d'una classe hotelera que no ha entès el missatge dels millenials, els nous turistes: compartir és cool i econòmic.

Entre els professionals de l'intermediació tradicionals –els API– s'està donant des de fa mesos un debat: què recomanar al client, si lloguers "col·laboratius" o clàssics i de mitja o llarga durada. Qui porta moltes hores de vol al sector sol recomanar el segon. No per la comissió, sinó per una raó econòmica. Malgrat la propaganda del grans operadors, podria ser que la rendibilitat dels "turistes amics" no fos tanta com s'afirma en un principi.



El propietari que opti per signar un contracte amb una de les grans del sector se'n darà conta que és que és molt difícil mantenir un pis en situacions ideals setmana darrera setmana si vol ser un superhost. Que les despeses de manteniment són molt més grans amb estadants rotatoris que permanents: el desgast dels mobles és molt superior comparat amb estadants de llarga durada i els "llogaters" poden ser també low cost ( per tant, tot el que pugui tenir una mica de valor perilla). El llogater acabarà veient com el mobiliari acabarà essent molt diferent al primigeni degut al seu accelerat desgast: els grans beneficiats d'AirBnb o Homeaway a les Illes no han estat els propietaris de pisos, sinó els grans magatzems de mobles de la carretera de Manacor o Palma.

El que ningú avisa és que hi ha la possibilitat de que la Policia Local acabi telefonant entrada la nit a la propietat, perquè el seu "llogater" ha aparegut força afectat per la beguda i sense claus. No és habitual en els mesos hivernals, però sol ser massa comú en els estivals. Això, en el millor dels casos: també pot passar que l'esmentada anteriorment acabi als Jutjats, declarant per una denúncia per comportament incívic dins una propietat seva... i aquí no hi ha cap gran companyia mediadora que se'n vulgui fer responsable de res.

Per tant, " no es todo oro lo que reluce", ni molt menys. Sobretot si cansats de l'esforç, els propietaris acaben donant la gestió a empreses especialitzades, que a la vegada els acaben cobrant una comissió apart de l'operadora... amb la qual cosa el promès rendiment comença a minvar perillosament.

El que ja és qüestionable és zonificar no ja Ciutat, sinó les illes senceres per permetre o no aquest tipus de turisme. Probablement aquest punt vagi al Constitucional en cas de ser aprovat: com es podrà justificar que ca's Capiscol es pugui ser cool i Sant Antoni de Portmany, no? Endemés dels greus prejudicis demogràfics urbanístics i immobiliaris que pot arrossegar la separació de zones...



Per acabar i resumint: és el lloguer turístic una bona font d'ingressos? Sens cap dubte. Regulat com Déu mana, pagant impostos i duent un registre d'entrada per a la Guàrdia Civil, que tenint en compte la presència de Dáesh a Mallorca és ben necessari.

* Petit hoteler i gestor immobiliari