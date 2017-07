El papelón

No creo que los productores del especial papel, habitualmente utilizado para envolver las hojas del tabaco picado, tengan que preocuparse demasiado por el futuro de sus trabajos, aún en un país en que el fumar se ha convertido en una especie de estigma social, y que conste que nunca en mi vida he formado parte del grupo social denominado "fumador", aún cuando si lo he sido, como otros muchos, en su pasividad. ¿Que como he llegado a esta conclusión productiva en cuanto al papel de fumar? Sencillo: constatando que formamos parte de una sociedad que utiliza con profusión el citado elemento para, con él, proceder a asirse el apéndice que distingue a los niños de las niñas.



No me negarán ustedes que los hispanos somos tremendamente aficionados a ese ritual en nuestro actuar, aplicándolo casi a cualquier causa o motivo, pero casi siempre producido por esa enfermiza tendencia a permanecer en lo "políticamente correcto" que lleva, en no pocos casos, a resultados extravagantes. Un ejemplo; escuché o leí una noticia que me descubrió que en un parque municipal de alguna villa hispana se leía en un cartel: "Los perros y las perras deben ir atados". Lo primero que me vino a la mente es la escasa habilidad intelectual de los propietarios de perros (y perras) de aquella municipalidad que, tal parece que si solo les recomiendan que aten a los perros, consideran que las perras pueden ir libres de ataduras; lo segundo es que no se alcanza a comprender la posterior falta de corrección en la terminología, que queda circunscrita a los sujetos pero no en cuanto a los complementos de la frase; el por qué no se incluyo también en la recomendación municipal "atadas" refiriéndose a las perras, se me escapa.

Y es que hemos llegado a despreciar la gramática en favor de la apariencia; preferimos parecer "güais" a ser lingüísticamente adecuados y aún correctos. Estamos en el país de los "compañeros y compañeras"; "amigos y amigas"; "trabajadores y trabajadoras", "tenderos y tenderas", y así hasta la eternidad; y ello sea cual sea el contexto en que se utilizan. A los que con tanta desmesurada e inútil pluralidad de vocablos se conducen me atrevería a recomendar el releerse, o para algunos a leerse por primera vez, una gramática de la lengua española, cualquier versión vale, y podrán descubrir que existen formas gramaticales que refieren convenientemente a ambos géneros con un solo sustantivo plural y aun en singular, y que con ello no se hace demerito a ninguno de ellos. Vamos a ver, si les dijera a alguno de ustedes que "los trabajadores de tal o cual establecimiento hotelero son muy ambles", ¿a que no se le pasa por la mente que las trabajadoras del mismo tengan escaso cuidado de los clientes?, pues han comprendido que en aquellos trabajadores se incluyen todos (perdón, y todas); si me atrevo a decir que "los estudiantes españoles son de los mejor formados", ¿de verdad que hay alguien ahí afuera que piensa, que estoy afirmando que las mujeres universitarias de nuestro tierra se preparan pobremente?; si lo hay quizá tendría que hacérselo mirar, porque en su caso la discriminación es patológica y en modo alguna endógena.

De seguir por la senda de lo políticamente correcto, con abandono de nuestra propia gramática, y permítanme la exageración, acabaremos en el absurdo de ir por ahí diciendo activistas y "activistos"; camaradas y "camarados"; sindicalistas y "sindicalistos"; profesional y "profesionala"; testigo y "testiga" (ay, mi Chus Lampreabre), personaje y "personaja" vástago y "vastaga", rinoceronte y "rinoceronta", etc., y no utilizo el sustantivo lechuza porque existe en nuestra lengua también el termino lechuzo, aun cuando no tienen el mismo significado.

Casi cabría llegar a la conclusión de que cuando alguien, casi siempre en el ámbito de la política, se dirige a sus "escuchantes" con el habitual circunloquio de corrección política, parece tener la consideración de que está ante un auditorio de personas (¿y "personos"?) algo torpes en compresión, pues cree en la necesidad de explicación, que implica que el decir "compañeros" conlleva necesariamente la aclaración añadida de un "y compañeras", para significar y significarse que el dicente ( o la "dicenta") se refiere a ambos géneros y no a uno solo; es como si alguien pronunciara "estimada audiencia" y tuviera obligatoriamente que añadir "sean indistintamente hombres o mujeres", olvidando que en ese "audiencia", están integrados ambos por igual.



La alternativa es peor; pues sería considerar que realmente hace falta esa explicación porque los que escuchan son realmente débiles educandos y precisan esa suma aclaratoria. Permítanme pues informar a los que creen ser inventores de la retorica redundante, que no son tales puesto que antes que ellos otros "políticos" de altura ya iniciaron esta práctica; baste recordar aquella la escena de aquella obra maestra de los Monty Python, La vida de Bryan, y en ella la reunión en las gradas del circo romano en Jerusalén, de los miembros (¿y "miembras"? del Frente de Liberación de Judea, en la cual cada vez que se habla de la defensa del hombre, uno de los integrantes del grupo añade "y de la mujer", y después de la palabra "liberado" suma raudo la de "y liberada", y después de hermano viene indefectiblemente "hermana" y así sucesivamente. La única diferencia entre aquellos políticos y algunos de los nuestros de ahora es que aquellos intentaban noblemente hacernos reír y estos desgraciadamente dan risa. Un poquito de sensatez, por favor.

*Abogado