3 Salut Mental: El compromís social per a la salut mental

La societat civil organitzada ha assumit, des de fa molts anys, un fort compromís en la defensa dels drets de les persones i en la promoció del suport social de nombrosos col·lectius. Entre ells, el col·lectiu de persones amb discapacitat. Mallorca, en aquest aspecte, ha estat pionera arreu de l'Estat Espanyol i marca tendència en la innovació aplicada a l'atenció a les necessitats del col·lectiu. La salut mental no n'és una excepció. Des dels anys 90 l'Associació Estel de Llevant, l'Associació Gira-sol i la Fundació Es Garrover treballam per la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental. Si bé l'administració pública té la responsabilitat legal d'atendre les necessitats de les persones, no oblidem que vivim en un Estat SOCIAL i democràtic de dret (art. 1 de la Constitució Espanyola) i les entitats socials, de forma voluntària, hem volgut esser també co-responsables en aquesta tasca. L'absència d'una acció eficaç de l'administració va provocar, en el seu moment, l'actuació decidida de nombroses famílies per a organitzar serveis que permetessin millorar-ne la qualitat de vida.

La necessitat de reduir l'estigma envers les persones amb problemes de salut mental, capgirar la taxa d'atur del col·lectiu (d'un 84,1% l'any 2015!), esperonar al sector públic i sobretot l'obligació ètica de millorar-ne la qualitat de vida, animà de forma decidida a posar-se al capdavant d'aquesta tasca.

Al llarg dels anys, la confluència d'objectius i la confiança mútua entre les tres entitats va permetre reorientar les estratègies. Calia tenir una visió global de les necessitats a tot el territori i obtenir recursos propis (és a dir, no dependre totalment del finançament públic). Era necessari oferir una mateixa qualitat de servei i un model d'atenció comú per a totes les persones. La innovació, a més, havia de presidir l'estratègia de creixement. És per tot això que es crea 3 Salut Mental; una nova entitat que ha d'aglutinar les seves entitats fundadores i impulsar les inquietuds de millora i creixement.



3 Salut Mental és actualment un referent en el treball per a la salut mental a les Illes Balears: atén a més de 450 persones i hi treballen 60 professionals. Esser una entitat de referència vol dir assumir una gran responsabilitat. Significa gestionar els serveis necessaris per tal de millorar la qualitat de vida (serveis ocupacionals, d'inserció laboral, centres especials d'ocupació, centres de formació, habitatges o programes de sensibilització com Obertament Balears); oferir la màxima qualitat possible i un model d'atenció que permeti gaudir d'una vida plena; iniciar una intensa tasca d'investigació per implantar tècniques i teràpies innovadores; crear llocs de treball i projectes d'emprenedoria social (com l'empresa d'aigua embotellada 3 Glops), treballar en xarxa amb el sector de la discapacitat i aportar-hi valor. 3 Salut Mental és un compromís per la defensa dels drets de les persones i les seves famílies. Una aposta per la millora continua tot garantint la participació directa de les persones afectades.

També ens cal mirar cap al futur. Volem que la propera passa sigui un canvi de paradigma fonamentat vertaderament en la salut mental de tothom i no en la malaltia mental d'alguns. Tots gaudim de la nostra salut mental. Una salut mental que cal cuidar, mimar i millorar. Crear aquest nou context modificaria de forma important la percepció estigmatitzada de la malaltia mental. Aquest nou model d'atenció suposa obrir els centres a tothom per tal de millorar la salut mental, independentment que es tengui o no una malaltia mental diagnosticada. Significa també entendre la persona en tota la seva complexitat (la seva personalitat, les seves expectatives de vida...).

És evident que la implantació d'aquest nou concepte és complex. És un repte. Tal volta un repte tan apassionant com aquell que un petit grup de famílies es va proposar als anys 90, quan encara no hi havia res i estava quasi tot per fer. Un repte possible.

*3 Salut Mental es Premio Diario de Mallorca 2017

* Secretari de 3 Salut Mental* i gerent d´Estel de Llevant