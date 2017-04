Fortalecer el diálogo social para una recuperación justa

El Primero de Mayo siempre ha sido una buena fecha para plantear elementos de reflexión que abran debate.



Y para nuestras Islas, es imprescindible ir avanzando en el debate de la calidad en el empleo, que es sinónimo -entre otros aspectos- de una remuneración digna por el trabajo prestado. Es de justicia que los trabajadores y trabajadoras se beneficien también de la riqueza que de nuevo se está creando en nuestra Comunidad, y que la negociación colectiva vaya consolidando acuerdos y convenios sectoriales que plasmen una subida salarial generalizada en todos los sectores y actividades.



Uno de estos grandes acuerdos ya se ha dado en el sector del Comercio, donde sindicatos y patronales han convenido en una subida salarial del 6,5 por ciento en tres años, a razón del 3% para este 2017, y un 1,75% en los dos años siguientes.



Quiero resaltar, en este punto, la responsabilidad empresarial de este sector al asumir que el reparto de la riqueza debe llegar a todos sus trabajadores que son, al fin y al cabo, el principal activo de sus negocios, ya que en una economía basada en la terciarización y los servicios, el valor del capital humano es muy superior a otro tipo de actividades.





Sin embargo, el escenario normativo actual no garantiza una ecuanimidad en los acuerdos, ya que las fuerzas negociadoras se hallan desequilibradas. En efecto, la Reforma Laboral de 2012 impulsada por el primer Gobierno de Rajoy permitió a las empresas descolgarse de los convenios colectivos sectoriales, dando más valor a los convenios de empresa y restando fuerza a los sindicatos de clase.



La devaluación salarial, como instrumento de ajuste económico ha logrado mermar los derechos de los trabajadores. A su vez, coincidiendo con la Reforma Laboral se inició una ofensiva contra las organizaciones sindicales, con el fin de criminalizarlas y debilitarlas, para consolidar una contrarreforma que alteró el equilibrio existente hasta esa fecha.



Este año se cumplen 40 años de la legalización de las organizaciones sindicales. Es este un buen motivo para reivindicar el papel clave que desempeñaron durante la transición para consolidar un Estado social y democrático. Así lo reconoce nuestra Constitución, y las posteriores normativas laborales que la desarrollaron. No fue fácil en aquel momento, pero la legalización de las organizaciones sindicales supuso un elemento central de la Transición.



Hoy se hace necesario reivindicar la función que ejercen las organizaciones sindicales y empresariales, y el valor del diálogo social como herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad.



Hemos conseguido volver a niveles económicos anteriores a la crisis económica, pero no puede ser a costa de precarizar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Por nuestra parte, seguimos luchando contra la precariedad en el trabajo, con planes de lucha que desarrollamos cada verano, este año también. Pero se hace imprescindible recuperar el equilibrio en la negociación colectiva para asegurar un futuro más justo y sostenible para todos, trabajadores y empresarios.