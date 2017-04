Ya nos conocemos

Ya decía Sir Winston Churchill que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos, que solo tenía intereses permanentes, el mismo Churchill que en seguimiento de aquella su propia opinión manifestó en 1938 que rogaba que si un día su patria tuviera que sufrir las penalidades de Alemania, rogaría a Dios que le diera un hombre con la activa energía de un Hitler para luego combatirle "en su playas, en su calles"; de un modo u otro cabe admitir que pocos como Churchill pueden considerarse con la capacidad bastante de definir la política británica en la que aquel se curtió nada menos que durante cincuenta y seis años, con tanta agudeza.



Muy posiblemente esa querencia tan british, Churchill dixit, tiene su penúltimo exponente, siendo su causa principal, en el batiburrillo desencadenado finalmente por un imprudente Cameron con su consulta sobre el Brexit, que ahora tiene que negociar, lo que es la vida, quien hizo campaña en su contra; esa voluntad separatista, mayormente anidada en la Britania de los romanos, que fue contestada desde Irlanda del Norte, desde Escocia y aún desde la roca, lo que indica que los llanitos saben percibir lo que es un mal negocio, no es más que la continuación del ejercicio de aquel aserto enunciado por el político británico. Desde ya nos anuncian desde la brumosa isla que pretenden en la negociación conseguir la parte buena pero hurtándose de la mala, en castellano antiguo estar al plato y las tajadas, sin darse cuenta de que tal intención suele conducir al fracaso, cuando no al desastre.



Se ha comunicado la decisión inglesa de ir al divorcio, del que dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos que es el camino hacia la felicidad. Ahora dicen los "divorciantes" que quieren negociar el divorcio con el continente de forma civilizada, parafraseando un conocido chiste: la casa para ellos y el pago de la hipoteca para la parte repudiada; el apartamento de la playa para quien huye de las servidumbres del matrimonio, pero los gastos de la comunidad para la parte abandonata; el automóvil para el descreído del matrimonio y las letras (los jóvenes ya no saben lo que eso significa) para los divorciados a la fuerza, y así hasta el infinito. De momento tal parece que los aires que corren por la Europa aislada del todavía archipiélago británico es un espíritu negociador diferente, la alemana del Este que manda ahora en Berlín, y con no poca influencia en la misma zona geográfica que ocupaba el antiguo imperio de Carlomagno, ya se ha manifestado con aparente firmeza: primero el divorcio y luego hablamos de los restos del naufragio.





A uno le inspira hasta cierta ternura el oír en estos días a la Premier británica decir aquello de que "juntos somos más fuertes", claro que no la pronuncia pensando en una Europa unida, no; la idea-fuerza la dirige hacia los caledonios del norte que ahora se sienten engañados porque en la anterior consulta sobre su desenganche de los del sur, les dijeron como argumento para que se quedarán que si se independizaban se iban de la Unión, y ahora se dan bruces con una salida de esa misma Union por la puerta de atrás, provocada por los mismos del argumento, mediante una perfecta manoletina política; para que luego digan que en Inglaterra no gustan del toreo.



La señora May dice que ahora recobrarán la libertad tan querida por sus conciudadanos, pero no les dice a su compatriotas que con ello arrostran un riesgo cierto y presente, de empequeñecer su territorio, sus dominios de manera mucho más dramática que la habida a raíz de héjira del subcontinente indio en 1947, y que se le pueden ir diluyendo como un azucarillo los dominios sobre Irlanda del Norte y Escocia, quienes no consiguen vislumbrar en que puede beneficiarles el quedarse con la pareja de baile londinense.



Y es que con esta decisión los ingleses han reproducido una previa situación europea, ciertamente mucho más dramática, pero casi igual en la intencionalidad de mantenimiento del poder regional. Tras el desastre de la segunda conflagración mundial Stalin, decidió separar una parte de Europa de la otra, el viejo león del principio de este escrito manifestó, en una conferencia dictada en el Westmister College, en Fulton, Missouri, en 1946 que un telón de acero había descendido sobre Europa, y lo delimitaba como una línea que discurría entre la ciudad alemana de Stettin en el Báltico hasta la mediterránea Trieste; no menor es la cortina que ha desplegada la espanta, oficialmente de la señora May; tan solo se ha desplazado la línea que marca el cortinaje hacía el oeste pero con mayor facilidad; con este nuevo telón existe un foso entre el escenario ingles y la platea europea, y no es precisamente el que debiera ocupar la armonía política; ahora no hacen falta fronteras, alambradas, campos de mimas y torres de vigilancia, vuelve a existir el Canal, tras el que se parapetan los ingleses (debiera ser respetuoso, algunos ingleses, a otros la postura de sus compatriotas les parece un sinsentido y seguramente serán sus primeras víctimas) cada vez que no se les baila el agua a su particular gusto.





Ahora que se cumplen nada menos que sesenta años desde que los europeos decidieron emplear sus esfuerzos en convivir moderadamente antes que matarse entre ellos estrepitosamente, cabe recordar que la Unión vivió desde el año 1957 hasta 1973 sin la colaboración británica y sin aparentar peligro de desaparición alguno. No parece pues que sea su presencia necesaria para que los restantes europeos sigamos nuestro camino emprendido entonces. En ocasiones dudamos entre si es mejor mantener una unión personal por puro conformismo o aceptar la separación de la pareja por aquello gozar de una vida más tranquila o sin el enemigo en casa, ese el dilema; yo aconsejaría un cierto optimismo y pensar que lo que no mata, fortalece. Quiero pensar, lo que quizá sea pura expresión de un íntimo deseo, que la Unión saldrá reforzada de este trance.

* Abogado