Art i religió (i 2)

L'art i la religió són dues grans expressions de l'esperit, que tenen moltes coses en comú, fins i tot comparteixen l'actual situació de crisi. Sense negar les profundes afinitats i connexions entre elles, ara voldria dir dues paraules sobre allò que les diferencia.

En efecte, malgrat compartir moltes coses, art i religió són activitats ben diferenciades. Això cal recordar-ho precisament en un moment en que, a vegades, sembla que l'experiència estètica s'ha convertit en religiosa: com una experiència que agafa el subjecte amb tots els registres del ser humà, especialment en la seva sensibilitat, i el transporta a un nivell superior. D'aquesta manera en la mateixa experiència estètica es dóna allò que sempre s'ha considerat com a propi de l'experiència religiosa, com és la ruptura de nivell, esser transportats a un nivell superior, donant lloc d'alguna manera a una experiència de transcendència. Fins i tot s'hi dóna un altre tret propi de l'experiència religiosa: el caràcter passiu, gratuït i gratificant: hom hi és transportat.

Hi ha per tant semblances que no són casuals; de fet tota religió sempre ha desenvolupat art i formes estètiques.

Malgrat aquestes semblances, cal situar cada experiència en el seu lloc i veure quin és el contingut de cada una d'elles. La diferència bàsica i fonamental rau en el caràcter "poètic" de l'art, a diferència del caràcter d'"alteritat" propi de la religió.

Amb el caràcter "poètic" de l'art es vol expressar que l'art forma part de l'acció creadora dels humans. Poètic prové del terme grec poiesis, que vol dir producció. El seu resultat és una obra humana, una invenció humana en la recerca de la bellesa, i fins i tot en la recerca de sentit. L'art parteix de baix i s'enfila cap amunt anhelant noves vivències il·luminadores, belles i agradoses.

La religió, en canvi, és radicalment "altruista". Altruista no sols en el sentit moral, el qual en certa mesura és derivat, sinó altruista en el sentit que té l'origen en l'altre. Hom hi és cridat. La religió comença des dalt i baixa donant sentit, alegria, pau i fraternitat, obrint horitzons nous de transcendència, de divinitat, d'alliberament, d'experiència corprenedora i alhora d'enorme proximitat. La religió comença des dalt, encara que l'anem descobrint tira a tira des de baix. La religió és relació amb l'altre i amb l'altre. La transcendència té aquest doble vessant: l'altre vertical, origen de tot bé i veritat i bellesa, i l'altre horitzontal, amb el qual es crea comunió i fraternitat.

La segona diferència bàsica entre l'experiència artística i la religió és que aquesta té a veure no tant amb valors, sinó amb un món personal i únic, a qui la religió dóna el nom de Déu. L'estètica fàcilment personalitza valors o forces que descobreix en la natura, donant lloc al politeisme. Aquest és la gran construcció de la raó estètica, mentre que el monoteisme ho és de la raó religiosa. Aquesta personalització única fa que la religió sigui en un sentit molt real relació personal amb algú. És ver que aquest Algú no és un algú qualsevol, però en canvi més proper que qualsevol altre i alhora més inabastable que qualsevol. "Més alt que el més suprem, més íntim que el més interior" dirà sant Agustí.

Una tercera diferència és que la religió té a veure amb salvació. Les religions són propostes de salvació, i ofertes de camins i mitjans per aconseguir la meta. Aquestes ofertes de salvació presenten un doble aspecte: per una part, és gràcia, és un do que es fa al creient, un do que el transforma, el salva; però, per altra part, aquest camí de salvació significa una ètica; les religions tenen incorporat un comportament adient, una moral.

Una quarta diferència és que la religió forma comunitat entre els creients; els creients formen una comunitat cognitiva i afectiva, de lligams comuns de relació amb Déu i entre ells; i com que les religions solen tenir vocació d'universalitat, també estableixen unes relacions amb els no creients, per tal de formar entre tots una comunitat humana fraterna.

