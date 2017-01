Sobre la lealtad institucional

Aunque el tema de la destitución de Consuelo Huertas como presidenta del Parlament está enlodazado por intereses partidistas espurios, intentaré que mi reflexión no sobrepase los estrictos límites jurídico-constitucionales. De hecho, había decidido no entrar más, públicamente, en esta polémica, pues desde hace bastantes días ha abandonado el ámbito del razonamiento jurídico para adentrarse en las arenas movedizas de la política, en la expresión menos noble de esta palabra. Sin embargo, como he visto que mis comentarios en los medios de comunicación han sido citados, a veces, de forma inexacta y, sobre todo, interesadamente parcial, me veo en la necesidad de exponer de forma lacónica y clara lo que pienso sobre el tema. Vayamos por partes y empecemos por el principio:

Primero.- La presidenta del Parlament, hasta hace unas semanas diputada de Podemos, ha sido expulsada de su grupo parlamentario, tras seguirse contra ella un procedimiento interno de doble instancia (autonómica y estatal). Dicha expulsión fue debidamente comunicada a la Mesa de la Cámara. Sobre la corrección de los motivos aducidos para llevar a cabo dicha expulsión y sobre la regularidad de los trámites seguidos para ejecutarla, nada tiene que decir el Parlament, pues no olvidemos que los partidos políticos, a pesar de que tienen relevancia constitucional, son "asociaciones privadas" (SSTC 3/1981, 10/1983 y 85/1986, entre muchas otras).

Segundo.- La diputada Huertas, ya fuera del Grupo Parlamentario de Podemos, ha interpuesto ante la jurisdicción ordinaria un recurso para revocar la decisión de expulsarla de su antiguo partido político, al objeto (suponemos) de seguir militando en el mismo y de seguir formando parte de su grupo. En síntesis, un enfrentamiento entre particulares que en nada afecta a la institución parlamentaria balear.

Tercero.- El artículo 39.c del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, tras su última reforma, afirma taxativamente que los miembros de la Mesa (entre ellos, obviamente, la persona que ocupe la Presidencia) cesarán como tales por "dejar de pertenecer a su grupo parlamentario". Como decían los clásicos, "in claris non fit interpretacio", es decir, que no hace falta interpretar aquello que está claro, lo que sigue constituyendo un criterio básico en la hermenéutica normativa. Y, en el presente caso, la claridad del precepto reglamentario es diáfana: la expulsión de su grupo parlamentario (como hubiera sucedido en el indeseable caso de su defunción) ha provocado que la diputada Huertas haya perdido la condición de presidenta del Parlament. Por tanto, hoy por hoy, solo conserva la apariencia de presidenta, pudiendo ser nulos todos los actos que realice como tal, a excepción en su caso de los conducentes a dar cumplimiento al citado artículo 39.c. Este precepto, como todos los artículos de los reglamentos parlamentarios (estatales y autonómicos), tiene rango de ley y presunción de constitucionalidad; en consecuencia, su imperativa e inmediata aplicación no ofrece ninguna duda.

Cuarto.- Siendo evidente lo que acabamos de indicar en el punto anterior, también lo es que dicho precepto reglamentario adolece de graves deficiencias de forma y de fondo. Refiriéndonos ahora solo a las primeras, es de destacar que el citado artículo hubiera podido indicar algo más de cómo se tomaría constancia institucional de esta salida (voluntaria o forzosa) del grupo parlamentario. Sin embargo, este vacío normativo se llena con facilidad. En efecto, la Mesa de la Cámara tras recibir la comunicación formal de expulsión de la presidenta del Parlament de su grupo político deberá celebrar lo más pronto posible una reunión en la que: a) se tomará constancia de que la Presidenta ha sido expulsada de su grupo; b) se constatará que dicho supuesto de hecho es subsumible en la norma establecida en el artículo 39.c del Reglamento del Parlamento; c) se fijará el día para la elección de nuevo presidente del Parlament; d) se indicará que el vicepresidente primero de la Cámara asumirá la Presidencia en funciones hasta la elección del nuevo Presidente; y e) se enviarán al Butlletí Oficial de les Illes Balears y al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears los acuerdos que deban tener publicidad en dichos periódicos oficiales. Me parece obvio, además, que la persona afectada por la expulsión de su grupo parlamentario ya no podrá participar en dicha reunión de la Mesa de la Cámara, por un doble motivo: porque jurídicamente ya no es miembro de la misma y porque tiene interés directo en el asunto que se va a tratar.

Quinto.- Para los miembros de la Mesa adoptar el acuerdo indicado en el punto anterior es lo que los constitucionalistas denominamos un "acto debido", es decir, una actuación jurídica que han de llevar a cabo obligatoriamente, les guste o no les guste, pues su intervención en este caso no expresará asentimiento o rechazo, simplemente dará cumplimiento formal a un mandato reglamentario. Exactamente igual que lo que sucede cuando se presenta un proyecto de ley al Rey para que lo sancione, cuya firma es también un "acto debido" al que no puede negarse, aunque no le guste la futura ley o incluso aunque la estime claramente inconstitucional y gravemente contraria a los intereses de España. De hecho, todas las leyes que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales llevaban la firma de S.M. el Rey. Explico a mis alumnos que la negativa del Rey a sancionar una ley, hipótesis que nunca se ha dado ni creo que vaya a darse, equivaldría a un verdadero golpe de Estado de la Corona de incalculables consecuencias. Pues bien, la negativa de los miembros de la Mesa a cumplir el mandato del artículo 39.c del Reglamento, que para ellos es un acto obligado ope legis, podría acarrearles consecuencias que traspasan el ámbito político.

Sexto.- La diputada Huertas podrá interponer un recurso de amparo directo (art. 42 LOTC) contra el acto de la Mesa que toma constancia de la expulsión de su anterior grupo parlamentario. Si la Sala o Sección del Tribunal Constitucional considera que dicho recurso de amparo debe ser estimado porque la norma aplicada lesiona derechos fundamentales, elevará la cuestión al Pleno del propio Tribunal, que podrá declarar inconstitucional el artículo 39.c del Reglamento del Parlamento y, en consecuencia, expulsarlo del ordenamiento jurídico. Si la sentencia de amparo, dictada tras resolverse la autocuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC), fuera favorable a la diputada Huertas Calatayud, esta podría ser repuesta en la Presidencia de la Cámara, caso de no haber finalizado aún la legislatura.

* Catedrático de Derecho Constitucional de la UIB