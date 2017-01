Las decisiones políticas y la salud de las personas

Aquellos que nos dedicamos a la política nos vemos diariamente ante la necesidad de adoptar multitud de decisiones, la mayoría de ellas difíciles y delicadas porque siempre, de forma más o menos profunda, repercuten en la salud de las personas.

Para poder decidir cuáles son las prioridades y qué medidas se toman para mejorar la salud de la población, a menudo se atiende a criterios como el impacto presupuestario, el número de personas que podrían beneficiarse de dichas medidas, la relación coste-efectividad o el potencial que las iniciativas tienen para reducir desigualdades sociales. Pero el criterio imprescindible que debe prevalecer en cualquier caso es el de la evidencia científica.

Cuando hablamos de la salud de las personas no se puede decidir por intuición, por rutina o por presión emocional, por poner algunos ejemplos. Es esencial actuar sobre la base del conocimiento.

Aunque esta afirmación pueda en un principio parecer obvia, la realidad ha demostrado que no siempre se ha actuado de esta manera. Prueba de ello son todos los recortes injustificados que, con el pretexto de la situación de crisis económica, se han efectuado estos últimos años bajo el paraguas del RD 16/2012 elaborado y ejecutado por el gobierno popular de Mariano Rajoy.

Estos recortes han dejado a personas muy vulnerables en situación de auténtica indefensión. Sirvan como muestra la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular, medida injusta, además de inefectiva; la tasa de más de 8 euros sobre la tarjeta sanitaria; el exceso de aportación farmacéutica que han estado soportando más de 200.000 pensionistas; los recortes de plantillas, que dejaron sin trabajo a más de 1.500 profesionales; la paralización de las oposiciones, que ha mermado las oportunidades de los trabajadores; la congelación de la carrera profesional, las pagas extras no pagadas, el recorte de derechos sociales de los empleados, la paralización de las inversiones o la falta de apoyo a los programas de prevención.

Lo cierto es que, en medio de una crisis generalizada, el gobierno del Partido Popular decidió dejar de lado a los ciudadanos que más lo necesitaban. Optó por un descenso de la inversión en salud y, así, medidas políticas de austeridad que deberían haber ido acompañadas de una exhaustiva justificación y una explicación clara de objetivos fueron aplicadas sin otro criterio aparente que la contención del gasto.

El problema es que las medidas de austeridad que implican, por ejemplo, una reducción del número de enfermeros con el fin de reducir gastos hospitalarios acaba incidiendo negativamente en la salud de los pacientes.

Pero las consecuencias no deseables afectan al paciente y también al propio sistema. Con los recortes en inversión aumentaron los tiempos de espera, y los estudios demuestran que ello favorece el incremento de la demanda, tanto en consultas al médico de familia como visitas a urgencias e ingresos hospitalarios por reagudizaciones o complicaciones de la patología base, de modo que todo esto termina por traducirse en un incremento de los costes de los procesos y una amenaza para la sostenibilidad, además de una merma para la salud de la población y el bienestar general. Nuevamente, el efecto opuesto al deseado.

En definitiva, son un error las recetas neoliberales de recortes que establecen una relación directa entre el gasto sanitario y la crisis como si lo segundo fuera consecuencia de lo primero, cuando en realidad no existe relación causal.

Ahora bien, aunque las crisis económicas significan sufrimiento y riesgos, también ofrecen oportunidades. Son una buena ocasión para revisar, para introducir cambios organizativos, racionalizar los sistemas de salud y priorizar las decisiones con criterios explícitos, buscando la rentabilidad social de las políticas. Así pues, es urgente conseguir la adecuación del gasto sanitario a los resultados reales en salud para lograr eficiencia y equidad, incidiendo en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención especial a la cronicidad.

Durante el año y medio de Gobierno progresista en nuestra Comunidad se ha trabajado muy duro para revertir las medidas injustas y reducir la brecha social. Así, se ha devuelto la tarjeta sanitaria a más de 5.000 inmigrantes; se ha eliminado la tasa sobre la tarjeta sanitaria; se ha puesto tope a la aportación farmacéutica; se han reducido las listas de espera e incrementado la cartera de servicios; se ha puesto en marcha un proceso de oposición de más de 1.200 plazas y se ha contratado a cerca de 500 profesionales; se ha reactivado la inversión en infraestructuras y se ha pagado la carrera profesional con retrasos, entre otras muchas cosas.

Además, para 2017, el Gobierno presidido por Francina Armengol ha incrementado el presupuesto en salud un 7,6 %, hasta alcanzar los 1.496 millones de euros, la mayor cifra de toda la historia. Esto permitirá continuar devolviendo a los ciudadanos aquellos derechos que les retiraron sin la oportuna justificación y seguir tomando medidas para mejorar la salud de la población.

Así, con vistas al futuro, ¿cuál será la clave del éxito? Esencialmente, cerrar la puerta a la improvisación. Se trata de planificar y gestionar la transformación del sistema realizando un exhaustivo análisis de coste-efectividad y priorizando, siempre sobre la base del conocimiento para llevar los recursos allí donde más falta hacen.

Además, por encima de todo, políticos y gestores no debemos olvidar que la meta última no es cuadrar la cuenta de resultados. Trabajamos para dar soluciones a las personas, para mejorar su esperanza y su calidad de vida. La salud, en definitiva, no es un gasto, sino una inversión.

* Consejera de Salud de las Illes Balears