Un sitio feliz

Qué duda cabe que existen lugares, sitios que uno no puede privarse de visitar, por lo menos una vez en su vida, si está lejos, alguna vez, si está más cerca e incluso en repetidas ocasiones si la necesidad vital le empuja a ello. Los lugares indispensablemente visitables son de tanta diversidad como los gustos del visitante; pueden ser edificios, más o menos antiguos, de autores tanto conocidos y famosos como olvidados por el tiempo; pueden ser obras de arte expuestas aquí y allá; pueden ser lugares en los que se filmó alguna película famosa, en fin hay puntos de interés para todos.

No me negarán que entre esos puntos de interés expresamente visitables, se halla sobre todo para los que solemos disfrutar del epicúreo gozar de viandas varias, afición a la que los hispanos no somos precisamente extraños, todos aquellos sitios o lugares de donde nos hemos llevado algún que otro recuerdo agradable de algún almuerzo, de aquellos de los que recordamos con fruición el sabor y textura de lo disfrutado pero cuya descripción a terceros de lo consumido se nos resiste y que solemos zanjar con el consejo: "tienes que ir", o memoria de alguna cena con más que adecuada mezcla de contenidos y compañía, maridaje siempre recomendable. Es aquello que impide el ir a Madrid y no proceder sin demora a consumir un cocido en el figón, restaurante o mesón de la preferencia de cada cual; permisible el cambio del cocido por el gozar de consumo del tan humilde y de tanta alcurnia plato de huevos fritos con morcilla de Burgos y patatas fritas, para satisfacción del nivel de colesterol ambiente; lo mismo vale decir de otras partes de nuestra gastronómica geografía, cuyas mecas serán para unos San Sebastián o para otros Vitoria, Barcelona o cualquier otro lugar; al fin y al cabo solo se requiere esa especial coincidencia existente entre el paladar y el momento del comensal y lo puesto y expuesto sobre el mantel o la mesa; nada más y nada menos.

Quizá sean estos unos pensamientos de todo punto inoportunos, en estos días, cuando salimos de unas festividades que han reforzado sobradamente nuestro índices de lípidos, bilirrubina, ácidos indeseables, triglicéridos y demás gorrinadas bioquímicas que solemos acumular año tras año, comida tras comida; esa es otra de las servidumbres del ser civilizado, la de encontrar en la comida no solo una necesidad sino una fuente de felicidad, de disfrute, de alegría vital. Y es que en eso del comer, mejor dicho en aquello del comer disfrutando, existe una no poca cantidad de cariño, de amor, como decía Bernard Shaw, que no hay amor más sincero que el que sentimos por la comida.

Confiesen ustedes que siempre tienen el recuerdo de una comida, un plato, una receta, todas ellas asociadas a algún lugar, a alguna persona, que les hace sentir un cosquilleo de nostalgia y les pone una sonrisa en los labios, rememorando aquel momento, aquel sitio, porque como casi todos los pensadores han establecido, como regla general, la felicidad está casi siempre en las pequeñas cotidianeidades, aún cuando el buen yantar, que decían los clásicos, nos es cosa pequeña.

Y ustedes se preguntarán, ¿a qué viene tanta retorica culinaria?, pues viene a que uno también tiene sus lugares de devoción gastronómica, a los que acude con esa mezcla de avidez y temor reverencial y de los que siempre sale con sus sentidos reconfortados y saciados sus hambres. Y uno de esos lugares es, para este humilde escribidor, un rinconcito, casi siempre plagado de gentes, incluso de allende nuestras fronteras, situado en el mercado de Santa Catalina, donde es casi tan imposible disfrutar de espacio como de no disfrutar de alguna de sus especialidades. En ese lugar no solo se come, se disfruta, se goza de lo que se come; en esa esquina del mercado no se hallan comodidades, ni frivolidades de servicio, todo es más sencillo, más simple: uno se busca un sitio como y donde puede, se solicita el plato del gusto del solicitante, se disfruta de él en apretada compañía de los demás feligreses, y punto. Luego de todo lo cual se aleja uno con la satisfacción de haber cumplido una vez más con su visita cuasi religiosa, haber complacido su estomago con aquel plato o aquel otro y con la pertinaz voluntad de volver a pecar en cuanto le sea posible.

Hace unos pocos días me dijo un amigo "voy a recoger a mi hijo al Aeropuerto que viene por Navidades" y me dice que antes de cualquier otra cosa su hijo le ha pedido ir a Can Frau, que así se llama ese, para mí, lugar de culto, y no me extraña porque a mí me ocurre igual, que cuando llego de algún viaje me sobreviene el mono de Can Frau"; y solo el hecho de que el horario del lugar me prive de la obligada visita, consigue que pase un día antes de acudir a la llamada de las cosas que apetezco y de someterme a esa particular y deseada adicción. Hace unas fechas cumplió aquel pequeño bar de mercado los primeros cincuenta años, que seguramente se doblarán o triplicarán, si este nuestro mundo sigue siendo un lugar donde apreciar esos buenos momentos que nos ofrece el comer con amor.

A los mal pensados les diré que cuando acudo a Can Frau abono mis consumiciones religiosamente y que estas líneas son producto del agradecimiento por los placeres recibidos en aquel sitio y no como contraprestación a ellos, por ello comprenderán ustedes que no hace falta que yo pregone las bondades del lugar reconfortador de apetitos, otros antes que yo y con más mérito y sapiencia gastronómico, ya se han encargado de ello, pero en ocasiones es necesario hacer llegar a los demás, compartir lo que a uno le hace feliz, no solo lo que le disgusta o molesta, con la intención de que, y de esa forma hacerles partícipes, aunque sea un poco, de sus alegrías y disfrutes. Y ese lugar, sin duda, contribuye a mi felicidad y seguro que a la de muchos otros.

* Abogado