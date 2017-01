Un anacronisme a una epístola de Sant Pau

Aquest article ve motivat per una experiència viscuda mentre oïa missa a una església de Mallorca. Una de les lectures era l'epístola de Sant Pau, primera als Corintis (6:9). Jo no sé de quina versió de les escriptures parteixen els textos del missal aprovat per a la diòcesi de Mallorca, però suposaré que és de la llatina. Doncs bé, en aquella lectura hi surt la llista dels qui no heretaran el Regne de Déu, entre els quals inclou «els efeminats i els homosexuals», talment així va sonar. No pretenc ara discutir la doctrina de l'església catòlica sobre la homosexualitat, si és que n'hi ha cap d'oficial, i pens que no n'hi ha perquè els discursos que ens arriben al respecte varien molt segons de qui vénguin. Però com dic no fa al cas.

L'objecte del meu escrit no és moral sinó lingüístic. Vol tractar de la presència del terme "homosexual", inventat el 1869, dins un text que en tradueix un del segle primer. Aquella paraula m'hi va sonar com una nota desafinada o, dit amb més precisió, com un anacronisme, no pel concepte, sinó pel mot, com m'hi haurien sonat expressions de l'estil de "subconscient", "políticament correcte", "violència de gènere", "globalització", "tercera edat", i ja no dic "línies vermelles", "donar llum verda", "portes giratòries", "full de ruta", "entre cometes" i moltes més d'avui. No podem traduir, per exemple, Joan 13:34-35 així: «estimau-vos els uns als altres. Aquesta és la prova del cotó que mostrarà que sou deixebles meus», ni formular la primera benaventurança dient «benaventurats els proletaris perquè d'ells és el regne del Cel»; tampoc no escauria dir que «amb la topada del camí de Domàs, Sant Pau va fer un gir de 180º». Amb tots aquests exemples, ja em deveu haver entès.

La del missal no és l'única traducció que usa el terme "homosexual" traduint el paràgraf de la Vulgata que diu «neque molles, neque masculorum concubitores». L'he trobat a la versió de la Fundació Bíblica Catalana (1968): «ni els culpables d'efeminament o homosexualitat», a una traducció gallega de la Bíblia: «nin os afeminados, nin os homosexuais», a The New English Bible. The New Testament: «homosexual perversion», a la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Schökel (1996): «ni afeminados ni homosexuales». Curiosa és la traducció de The Ryrie Study Bible (1986): «nor male prostitutes nor homosexual offenders», sobretot per l'explicació de peu de pàgina que en dóna i traduesc: «les dues expressions se refereixen als homosexuals, la primera, a aquells que permeten esser usats contra natura, i la segona, als homosexuals actius». Reconeguem que aquesta interpretació té l'avantatge de comprendre entre els exclosos del regne de Déu només els homosexuals practicants, i no els que en tenen, com si diguéssim, la disposició però no l'exerceixen. És admirable que un comentari bíblic reculli la distinció entre actius i passius, no sé si Sant Alfons M. de Liguori va arribar a tant.

A un pròxim article, tractaré del terme "efeminats".

* Filòleg