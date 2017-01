No ignorem els avanços

Mentre assistia a un col·loqui sobre normalització lingüística, em venia a la memòria una frase d'en Josep M. Llompart dita en una ocasió semblant: "Hem vengut a contar-nos les nostres penes". Devia estar cansat, com jo mateix, de sentir gemecs, i això que, en el temps que ho deia, teníem molt més motiu de gemegar que no ara.

Si per normalitat d'una llengua entenem la del portuguès a Portugal, el suec a Suècia o el grec a Grècia, és cert que el català segurament no ha arribat a mitjan camí, i és de justícia denunciar-ho, però no és bo deformar la realitat, presentant-la pitjor de com està, i val més equivocar-se per optimisme que per pessimisme.

Els assistents al col·loqui eren d'edat mitjana tirant a baixa. El més vell de la concurrència devia esser jo, que havia viscut de ple el franquisme en les seves fases més dures, inclosa aquella en què el senyor Bernat Vidal i Tomàs va emetre el recordat diagnòstic: "Tots cabem dins un tramvia". Aquells "tots" érem els qui ens preocupàvem per la llengua i tractàvem de millorar-ne la situació. Això devia esser a darreries de la dècada dels cinquanta.

Aleshores, els mallorquins corrents no sabien res de la identitat de la llengua pròpia. Notaven que, entre nosaltres, parlàvem una "cosa" diferent del castellà, sense identitat i, per descomptat, sense arrels, ni gramàtica, ni literatura, ni cinema, ni ràdio, ni premsa, ni cap de les propietats que tenen les llengües amb cara i ulls. A tot estirar, s'hi podien fer astracanades, glosats, etc., però calia recórrer al castellà per a tota comunicació d'un mínim de formalitat. He sentit contar que, quan s'introduïren les llengües vulgars a la litúrgia, un capellà se resistia a dir la missa en català perquè creia que, amb les paraules de la consagració, dites d'aquella forma, no se produïa la transsubstanciació. I una manifestació a favor de la llengua que omplí el trajecte que va de la plaça d'Espanya fins al Consolat de Mar com la que vàrem arribar a veure, ni com a utopia l'hauríem imaginada.

Podria esser que encara quedi qualcú que pensa d'aquella manera, però ja no se correspon amb el perfil del mallorquí mitjà, que topa amb una altra realitat. Amb tantes restriccions com volgueu, ara tenim televisió, ràdio, premsa i llibres en llengua catalana. S'ensenya a les escoles i els polítics l'empren en el Parlament.

Aquella visió negativa va esser extremada sobre la retolació dels comerços. És ver que va a redols. A certs pobles és quasi total, a Ciutat no arriba a mitjan lloc, cert, però no hi és totalment absent, com qualcú suposava. En català, hi trobareu rètols, pintures en vehicles comercials i, símptoma particularment atractiu, en escrits informals com pissarres a les portes de les tavernes, i notes improvisades en mostradors i vidrieres.

Amb tot això, no vull dir que hàgim arribat a la normalitat ni d'enfora. A la normalitat plena, no hi arribarem mentre depenguem d'Espanya. Ni sé quantes dècades d'independència farien falta per a arribar-hi. I alerta: a una república balear amb un José Ramón Bauzá de president, en lloc d'avançar, la llengua retrocediria. La llengua catalana no sols té un problema polític, en té un de molt més difícil de resoldre, que és el social: ha de canviar la mentalitat dels mallorquins, que va evolucionant, és ver, però molt a poc a poc. Mentrestant, sobreviurem posant-hi pedaços.

*Filòleg