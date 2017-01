El museu neoliberal del Baluard

Amb un cost d'uns 2.000.000 euros anuals de la ciutadania, Es Baluard es va construir amb finançament públic sense altre projecte cultural més que acollir la discutible col·lecció d'art de Pere Serra. Se sobreentén que tractant-se d'un "expert en comunicació" li va ser fàcil seduir a l'equipasso Matas, Munar, Fageda, a impulsar un espai públic per albergar una col·lecció privada. Ha estat i està la ciutadania i els professionals culturals igual de seduïts?

Amb aquests orígens i un excessiu pes continuat de la Fundació Serra als òrgans de govern i gestió del museu, no sorprèn que l'actual direcció hagi escorat la nau cap una ruta d'inspiració neoliberal amb reducció de despeses a costa dels productors culturals i dels treballadors, fomentant la precarietat i les desigualtats. Una direcció perillosa que els polítics ni qüestionen ni fiscalitzen.

Una anàlisi qualitatiu ens donaria llum sobre els resultats obtinguts per Nekane Aramburu, actual directora: nivell de precarietat que pateixen els creadors i l'auto explotació existent; volum de programació a "cost zero"; d'altres justificades bàsicament pel seu patrocini econòmic; dèficits de diàleg amb la comunitat; empitjorament de les condicions laborals, contractacions irregulars i foment de desigualtats salarials o l'esquerda amb la cultura pròpia i els seus agents. Són qüestions, entre d'altres, que no apareixen explicades al portal de transparència del museu.

Gràcies a una denúncia sindical i reivindicacions dels treballadors sabem que el museu duu dotze anys sense conveni; que en el 2014 va quedar vacant la plaça de direcció de programació (en circumstàncies poc clares) i en lloc de cobrir-la es van "contractar" a dos col·laboradors externs, en règim d'autònoms; o personal que exerceix funcions diferents a les contractades, com "mediadors de públics" que acaben frustrats en les "taquilles" (per aquesta plaça ja han passat tres persones); que les baixes mèdiques de llarga durada queden sense substituir i, pel que fa a la diferència salarial s'evidencia amb què sols la directora i l'administrador cobren sous marcadament superiors a la resta de treballadors (uns 55.000 euros p/p).

El projecte de Nekane Aramburu feia pensar en una direcció innovadora i exemplar cap als treballadors i en lloc d'això es Baluard s'ha enrocat en dinàmiques que han minvat els seus drets. Pitjors condicions de treball, de contractació i salarials que van motivar una vaga dels treballadors del museu el passat juliol de 2016.

Així les coses, l'AAVIB demana a l'equip Armengol, Ensenyat, Hila, la democratització i professionalització immediata del patronat; la garantia, control i aplicació de les bones pràctiques i, impulsar un model de museu per a la ciutadania. Això és el mínim retorn que mereix la despesa dels diners públics.

* En representació de la comissió executiva de l´Associació d´Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)