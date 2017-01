Mites i realitats

El professor Álvaro Santamaria va formular un enunciat que per al propòsit d'aquest article em sembla molt escaient: "Interpretar els fets històrics amb la mentalitat del present és a dir, avaluar el pensament i valors d'una societat pretèrita amb el criteris d'avui, constitueix un anacronisme psicològic". Naturalment, els estudis i les conclusions sobre la investigació d'èpoques del passat, mancades de documentació escrita, ens han reportat una informació més cabdal sobre estadístiques demogràfiques, fams, malalties, funcionament de les institucions, del poder, etc. etc., però a l'hora de valorar les conductes polítiques dels nostres predecessors sembla inevitable i no hauria d'esser així que l'historiador, cronista, narrador o escriptor descrigui els fets mediatitzat per la seva personal adscripció política. Per això crec important recórrer a les fonts directes, especialment quan hom tracta les conductes històriques relacionades amb un determinat posicionament polític.

En relació a l'article del passat 3 de gener, signat pel senyor Onofre Vaquer, pens que extrapolar el que va fer l'arxiduc d'Austria al seu país, acabada la Guerra de Successió, amb el que hagués fet amb els catalans si hagués esdevingut rei de les Espanyes és pura ficció no documentada i que no té cap sentit en el context històric de 1714, perquè si així hagués volgut procedir, la mateixa resistència que no fou poca que va trobar el rei Borbó, l'hagués trobat ell. Els catalans el que defensaven abans i durant els 414 dies de setge que patiren no era la preferència per un o un altre rei, sinó la defensa de les seves constitucions.

Afirmar que la sobirania sols la tenia el rei, com afirma el senyor Vaquer, és cert en el cas de la monarquia borbònica, però no en el sistema polític anterior, si no fos així, d'on hauria sorgit la doctrina pactista tan característica del món catalanoaragonès? Quan es diu que en el regne de Mallorca sols podia legislar el rei, inferint d'aquesta afirmació, que el seu poder era absolut i sense contraprestacions, convé repassar un poc la història. A cada do o prestació econòmica demanada pel monarca, les autoritats regnícoles solien exigir una contrapartida en forma de privilegis o franqueses, sols així s'explica el patrimoni constitucional que va arribar a acumular el regne. Era possible això amb l'absolutisme de Felip V? Recordem que el 1715 davant la impossibilitat física de contrarestar l'ofensiva borbònica, el jurats del regne, durant les capitulacions davant el general d'Asfeld, al que més varen atènyer fou a la preservació de les constitucions del Regne, perquè? no és difícil deduir-ho. El resultat és prou conegut.

El citat articulista sembla que pretén devaluar l'anterior sistema d'insaculació vigent fins el 1715 argumentant la manipulació de què podien esser objecte els insaculats, i és cert que, sobretot, en temps de Ferran el Catòlic, s'intentà establir un control, a través de la intervenció del governador, sobre els elegibles per als càrrecs o oficis de la universitat, però no ho és manco, que, tot i així, el sistema era molt més avançat i "democràtic" que la Nova Planta de Felip V. El sistema d'insaculació anomenat de "sac i sort" implantat el 1447 no permetia que els imputats per frau o mal govern poguessin accedir als dits càrrecs públics. Un exemple: el 1454 un dels dos clavaris del Sindicat, novament elegit, Miquel Soliveres, fou impugnat i invalidat apel.lant a una provisió reial que literalment resava: "Que algú que en son ofici o regiment sia atrobat en dol o frau o hagi mal administrat, no es pusqua alegrar de algun ofici de la Universitat". Era això possible amb l'ajuntament de Nova Planta de Felip V on els vint càrrecs de regidors eren digitats, venals i vitalicis? Recordem, també, que en el sistema polític anterior a l'absolutisme de Felip V, els deutors en 300 lliures a o més a la universitat avui diríem a la Hisenda pública no podien exercir cap càrrec fins que no haguessin saldat, prèviament els seus deutes ¿es compleixen aquestes normes en la nostra democràcia d'avui?

Per acabar, si com diu Onofre Vaquer, la resistència catalana al setge borbònic de 1714 fou deguda, principalment, a un sentiment antifrancès, com explicar que a les Corts de 1701, els catalans jurassin fidelitat, precisament a un rei francès, o sigui a Felip V?

* Doctor en Història