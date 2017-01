L'amic Guillem Morro el 29-12-2016 publicava un article de resposta al meu de dia 15. Que l'arxiduc es comprometés a no canviar les institucions no significa res, tampoc Felip V tenia intenció d'abolir-les abans de la guerra i no abolí els furs de Navarra i País Basc. El que si sabem és que quan l'arxiduc Carles fou emperador d'Àustria fou més absolutista que els seus predecessors. D'acord en que la inspecció dels sacs no era cap novetat, jo havia fet Ferran el Catòlic a València i ho feren virreis als diferents territoris. Vicens Vives va afirmar que les institucions que desapareixen amb la Nova Planta eren oligàrquiques, obsoletes i corruptes. No eren institucions democràtiques, ni ho seran les que les substituiran, ni tenien poder per res. La sobirania sols la tenia el rei. Al regne de Mallorca sols el rei podia legislar i havia d'autoritzar la importació de blat, l'emissió de deute públic (censals), obrir botigues municipals per vendre blat, anomenar tutors d'orfes, aprovar estatuts de gremis... Si bé al Gran i General Consell hi havia representació de tots els estaments, els superiors (cavallers i ciutadans) tenien majoria i els representats de la part forana eren els més rics dels pobles. Els jurats i consellers que estaven el poder deien qui podia ser habilitat per cada càrrec introduint el seu nom escrit a un redolí de pergamí dins un sac pel sorteig, habilitaven un nombre petit de noms que es repetien a cada sac. El 1585 a Felanitx sols s'habiliten 24 persones per tots els càrrecs, els habilitats per batle tenien una riquesa mitjana de 3.517 lliures, els per jurats de fora de 3.753, quan la riquesa mitja per propietari era de 460 lliures i n'hi havia que no eren propietaris. Amb la Nova Planta es substitueix el sorteig per la digitalització per part de la Reial Audiència però a partir d'unes llistes presentades pel mateixos que abans feien les habilitacions. A Catalunya Josep Maria Torras ha constatat que els antics austriacistes entraran als consistoris. A Palma si que hi ha un retrocés al tenir regidors vitalicis i sols d'estaments superiors. El Sindicat de Fora continua fins el 1834 i els síndics clavaris de la part forana es reuniran amb els regidors de Palma pels temes que afecten a tota l'illa. Com ha dit Eduardo Pascual la Nova Planta no va suposar un canvi substancial i cada regne continuarà amb el seu dret. Sols València perdrà el seu dret substituït per les lleis castellanes. El sobirà tenia dret de conferir o llevar llibertats sense aplicar el dret de conquesta, que sols es cita al preàmbul de València. Dins la mentalitat de l'època no voler un rei al que s'havia jurat fidelitat era un delicte molt greu de lesa majestat que mereixia grans càstigs, que ho demanin als sards de l'Alguer que a la segona meitat del XIV no volien un rei català el qual va esclavitzà tota la població i els va vendre fora de Sardenya repoblant amb catalans.

Guillem Morro parla de la resistència de Barcelona. Cal dir que també es va resistir quan 17.000 soldats anglesos, holandesos i austríacs l'assetjaren l'agost de 1705 i la bombardejaren del 14 de setembre al 22 d'octubre. Al entrar els austriacistes a Barcelona s'exiliaren 6.000 borbònics, quan entraren els borbònics el 1714 s'exiliaren mil austriacistes. Henry Kamen i Albareda diuen que els pobles canviaven de bàndol segons les amenaces que rebien d'un exèrcit o d'un altre. Els que propugnaran no capitular i resistir seran el que tenien interessos comercials, oposant-se a l'entrada de teixits francesos (durant la guerra s'havien cremat les botigues que venien teixits francesos) i els que venien aiguardent a holandesos i anglesos, i els que defensaven els privilegis de la noblesa i del clero (el principal no pagar impostos), a més de la duresa de la Nova Planta a València (implantada el 1707) que al final no serà tant dura ni a Catalunya ni a Mallorca, i a més esperaven l'arribada d'una flota anglesa. El poble, que no entenia de constitucions, estava dominat per les predicacions del clero que deia que els francesos eren heretges quan eren catòlics i en canvi els anglesos i els holandesos no ho eren. Albareda ha recordat que la publicística proarxiduc és antifrancesa i no fa referències al tema de les constitucions o a la dominació castellana. Hi havia un fort sentiment antifrancès degut a que durant la segona meitat del XVII cada any entraven francesos saquejant i el 1697 arribaren a ocupar Barcelona. Aneu a la Biblioteca Nacional de Catalunya i mireu la sèrie papers bonsoms on podeu veure els pamflets propagandístics, tots ells en castellà la llengua en que escrivien els austriacistes. Luis González ha dit que les resistències no es plantegen per defensar un ordre nacional sinó estamental, malgrat es falsifiquin els arguments per presentar la lluita com a defensa de les llibertats de la terra i que la modernitat passava per la limitació de la prepotència de les oligarquies. On uns veuen democràcia altres veuen feudalisme. A moltes situacions es podria aplicar les paraules de Miguel Gila: "El patriotismo es una cosa que se han inventado los poderosos para mantener su riqueza y, al mismo tiempo, convencer a los pobres para que defiendan los privilegios de los poderosos".

* Doctor en Història