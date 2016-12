Todos iguales ante la ley

Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Así lo proclama, solemnemente, el artículo 14 de la convención europea de derechos humanos y que elabora y desarrolla el Consejo de Europa, mediante su protocolo adicional aprobado el 4 de noviembre de 2000, entrando en vigor en cada Estado al momento de la ratificación de su firma. España lo hizo en 2008.

Es un principio básico en la democracia y ha de entenderse en su más amplio sentido (positivo o negativo). Nadie puede forzar de dádivas ni privilegios en la aplicación de la ley, ni, por el contrario, ningún ser humano puede ser discriminado negativamente, atribuyéndole menores o peores derechos que a los demás. Es el principio de igualdad ante la ley que protege y obliga a todos los ciudadanos, instituciones, funcionarios y autoridades.

Pues bien, cuando este principio básico para la democracia se invoca, todo el mundo, (partidos políticos, parlamentarios, autoridades y ciudadanos) se adhieren sin distinción de identidades ni ideologías: en estrados, en el Parlamento, en tertulias de medios de comunicación, en las de cafetería? Sin embargo, es muy normal que en las más variadas ocasiones, salga una voz tenue y burlona que añada: "Sí, pero unos son más iguales que otros".

Y la verdad es que, paradójicamente, ambas afirmaciones son ciertas, a pesar de su intrínseca contradicción. ¿Cómo puede ser esto?

La respuesta es bien sencilla: porque no en todas las ocasiones se está hablando de lo mismo. En unos casos la voz engolada proclama desde la tribuna o el liderato, su lección magistral. En otros, tímidamente para que no llegue a los oídos del que manda y evitar no aparecer en las próximas listas electorales, se está describiendo la pura y dura realidad, la del día a día, la de la calle, la que viven los ingenuos.

En unos supuestos se juega a jurista, sociólogo, filósofo o intelectual. En otros, a simples ciudadanos y contribuyentes.

Por otra parte, debería tenerse en cuenta (y digo "debería" moviéndome en un ámbito ético, por no ser más contundente en la esfera legal con un rotundo "ha de tenerse en cuenta") que todo ciudadano, funcionario y autoridad viene obligado a poner en manos de la Justicia- o reparar por sí mismo la discriminación producida, si su esfera de competencia se lo permite-cualquier ilícito que llegue a su conocimiento-. Si el contribuyente, verdadero pagano de las desigualdades y de las discriminaciones, opta por comunicar, e incluso denunciar los hechos anómalos, se le tacha de todo: de facha, de antiguo, de antiprogresista, de querer judicializar los actos administrativos, y pasan a formar parte de las listas negras, o del dicho balear tan popular "ya te diré cosas".

¿Y qué resulta de todo este embrollo? Que no se resuelve nada conforme a la ley, que sigue pasando el tiempo hasta el silencio administrativo o la prescripción. Triunfa el "progresismo". No se aplica el principio de igual ley para todos, sino lo que actualmente se usa y abusa de la expresión "doble vara de medir".

Es entonces cuando por arte de magia empiezan a entrelazarse dos conceptos que son antinómicos: igualdad frente a corrupción. Corromper no significa solo apropiarse de los ajeno, sobre todo cuando lo ajeno es público. Puede una "persona" ser corrupta sin incrementar (al menos directamente) su patrimonio con un solo euro. Puede ser, presuntamente corrupto quien ante supuestos análogos, a los amiguetes, contertulios, simpatizantes o votantes, se les aplique la misma ley, la única e igual ley, con resultados diferenciados y contrarios a los que no gozan de los "privilegios" arriba citados.

El autor de este artículo o ensayo, el día 2 de noviembre, tuvo una entrevista, preparada por el presidente del partido del que es militante el alcalde de un pueblecito de Mallorca, para presentarle una denuncia por aplicación heterodoxa de la legislación vigente en materia de urbanismo. Tras un saludo, bajo mi punto de vista prepotente e incorrecto, la entrevista transcurrió de forma inadecuada entre una autoridad local y un ciudadano español, que solo trataba de dar solución a problemas puntuales, aunque de gravedad y transcendencia mediática y política.

Y así surgió la primera sorpresa para el ciudadano que esto escribe. El alcalde dijo: "Este es un asunto que no me inquieta, sobre todo cuando solo me quedan unos días para cesar en el cargo". Y yo me pregunto: estos días que faltaban para su cese ¿le habrán generado ingresos como alcalde?, ¿los habrá cobrado sin la contraprestación de ejercer "teóricamente" su cargo de ser la primera autoridad del municipio?. Si es así, Dios no lo quiera; habría incurrido en un presunto ilícito de corrupción y de malversación de fondos públicos (en este caso, en beneficio propio).

De no haber sido así, en todo caso habría cometido una dejación de funciones y habría incumplido miserablemente su juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes del reino. Más desagradable sorpresa se llevó el denunciante cuando el alcalde de la vila remarcó que esas anomalías o incumplimientos podrían ser de unos cincuenta. Si tenemos en cuenta que la población en el último censo conocido de 2014 era de 11.680 habitantes, podemos deducir, sin temor a equivocarnos que, hay al menos un 4,3 por 1000 de "privilegiados" en solo dos años que lleva de mandato el alcalde.

Si las reformas urbanísticas mayores (las que modifican sustancialmente la estructura del inmueble, incrementa el volumen de habitabilidad y crea o amplia huecos al exterior) exigen legalmente el proyecto de un arquitecto, la aprobación del mismo, la dirección en la ejecución de lo aprobado, con unos costes de minuta de arquitecto municipal y tasas municipales; y en realidad se han llevado a cabo como mucho como reforma menor (que no exige tales requisitos), en verdad se han cometido unos ilícitos, que deben llevar su correspondiente incoación de expediente disciplinario, al menos por una falta grave in vigilando, reponer la situación al diseño de origen y, si se desea las modificaciones producidas, dar cumplimiento a trámites y requisitos legales, con las costas y sanciones pertinentes.

Pero es lamentable, al menos moralmente, que tan demostrada actuación del alcalde, pueda y deba repercutir negativamente en el secretario, regidor de Urbanismo, interventor y tesorero municipales. Es falta de ética profesional y, aún, de corporativismo, que como principio básico así lo proclaman las jerarquías de su partido.

En mi criterio es aún más antidemocrático dejar "el muerto" a su sucesor de partido distinto al suyo y que en estos días, acaba de tomar posesión. Le coloca en una situación de encubridor, de corresponsable o con su inactividad provoque la judicialización de un acto administrativo, que entre otros efectos conlleva una disminución del erario público por reducción de ingresos debidos y un incremento de los impuestos y tasas municipales que deben soportar el resto de los vileros, para equilibrar los presupuestos.

No acaban ahí las sorpresas. Rebuscando justificaciones, el señor alcalde se atreve a aventurar una explicación que soporte su malhacer. Vino a decir: "Estas denuncias suelen ser motivadas por unos desarreglos familiares". Es típico de nuestra querida españolidad no asumir los propios errores, dejaciones y culpabilidad para endosárselas a otros. No cumplimos aquello a lo que venimos obligados y queremos asumir las funciones de los jueces. Qué razón tenía Alfonso Guerra cuando afirmó "Montequieu ha muerto".

Mientras tanto, los Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias? Desde la tribuna del Congreso o desde el escaño, no paran de proclamar "igualdad", "tolerancia cero sobre corrupción", "separación de poderes"? con las mismas palabras, cada uno quiere transmitir un mensaje distinto. Seamos serios, veraces y sinceros. Reflexionemos todos y cada uno de los ciudadanos. Cumplamos cada cual con sus obligaciones.

De este modo habría menos corrupción y más igualdad de todos ante la ley. Si queremos regenerar España, y me consta que queremos, no basta con perseguir los Gürtel, la Púnica, los ERE, las donaciones de Irán y Venezuela. Hagámoslo, porque son actos punibles graves, gravísimos. Pero peor es la sistematización de la corrupción llamada "pequeña", porque grano a grano se construyen desiertos. Es más dañino un infinito número de corrupciones, en apariencia, leves, que un solo caso de las corrupciones llamadas mediáticas.

Poner el perfil en el móvil es un detalle. Ponerse de perfil ante la violencia, la desigualdad y la corrupción es una cobardía que lleva a la destrucción.

* Pensionista