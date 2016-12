El refugiat, una pura persona

En els anys 70 del segle passat, els anys de l'antihumanisme, era moneda corrent la crítica al concepte de persona, com la peça clau del personalisme i de l'humanisme (cristià), tal com en aquell temps se l'entenia des d'una perspectiva marxista. La crítica consistia en retreure el caràcter abstracte, en darrer terme buit, del concepte. L'argument consistia en afirmar que si és ver que el concepte de persona ens iguala a tots, ho fa prescindint de les diferències i que en aquestes diferències és on arrelen i es juguen els problemes socials: diferències econòmiques i socials, d'oportunitats i de reconeixement.

Té la seva raó aquesta crítica, sense cap dubte; i malgrat tot no fa justícia al concepte de persona. Perquè arribar a l'abstracció de totes les diferències per tal d'assolir una base comuna i igual fou una consecució històrica que convertí a la persona en fonament i en la font del dret. De fet moltes constitucions dels Estats europeus i no europeus així com declaracions de drets de la ONU comencem en el preàmbul o en els primers articles apel·lant al concepte de persona i la seva dignitat. La nostra Constitució a l'article 14 afirma: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Precisament a partir d'aquesta abstracció es poden reivindicar la igualtat social o almanco una major igualtat i que les diferències no esdevinguin discriminatòries.

El concepte de persona afirma que tot individu humà és lliure i titular de drets, pel sol fet de ser un individu humà, prescindint del seu origen, pàtria o nació, estat civil, situació econòmica o social, cultura o religió, curriculum acadèmic o laboral, és a dir, prescindint de totes les característiques concretes que d'una manera o altra defineixen les persones singulars.

Ara bé, aquest concepte de persona, que fins ara he caracteritzat com una abstracció, és ben real en el refugiat. Aquest és la personificació clara i llampant del concepte de persona. La seva única carta de presentació és que són individus humans, uns individus que ho han deixat tot a la pàtria d'origen, de la que se senten exiliats, o ho han perdut pel camí, fins i tot massa vegades la pròpia vida; es troben desposseïts de tot: de la seva identitat, del seu món de la vida, del seu habitat natural i cultural, de la seva forma de vida, de la seva família, de l'exercici de les seves professions. S'han convertit en pures persones que, malgrat la seva nuesa, es troben revestides del dret que és inherent a tot individu humà: la vida i la llibertat, portar una vida humana entre els humans, esser integrats en una comunitat humana.

En la nostra reacció davant ells es posa de manifest la nostra acceptació del concepte de persona, aquest concepte que tan pomposament figura en les nostres Constitucions i que fou consagrat en la declaració universal dels drets humans del desembre de 1948, un dels documents més bàsics de la ONU i un dels més decisius en tants àmbits, de manera que ha creat una cultura o almanco l'ha sancionada: la cultura dels drets humans.

Podem pensar que el concepte de persona és l'inici d'un camí, és la base de la comunitat humana i la seva organització. Freqüentment és el pressupòsit que es dóna per suposat. Però de tant en tant se'ns presenta amb tota la seva força i radicalitat, amb el seu caràcter d'indefugible i ineludible, el seu caràcter elemental, de manera que si ell falla, és la peça clau de l'edifici de la convivència que trontolla, s'esquerda i cau fet bocins. Els refugiats ens el presenten amb tota la seva imperiositat.

* Prevere, catedràtic emèrit de Filosofia