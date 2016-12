Matar las letras

Los que padecemos desde años mozos de ese tan incómodo morbo de la adicción extrema a la lectura, arrastramos para con los libros, leídos y releídos, una especial ansia bucanera, piratesca diría yo; nos apoderamos sin remisión, hacemos nuestras aquellas obras literarias preferidas, como tesoros que son, acompañado el espolio de la innegable envidia que nos corroe de no haber sido nosotros capaces de ser los autores de aquellas líneas que nos imprimen de sensaciones y dejan inveterada huella. Lo mismo hacemos con los autores reales de aquellos textos, también los convertimos en patrimonio propio, en algo nuestro; forman parte de nuestra existencia más íntima y se sientan imaginarios, renacidos, a nuestro lado, pero con actitud que creemos vigilante, cada vez que abrimos uno de sus libros. Al fin y al cabo la obra de cualquier artista no es extraña a la sociedad, a las personas que le rodea, de todos aquellos que, de un modo voluntario o involuntario influyen de alguna forma en su nacimiento a través de la mente y el talento del autor; se cuenta que Picasso durante la visita a su estudio de un admirador, oficial de las fuerzas germanas que en aquel momento ocupaban París, ante la pregunta del militar, plantado ante el Guernika, de si aquella pintura era obra del artista, respondió raudo el malagueño: ¡no, suya!; me imagino que es sueño de cualquier esforzado ingenuo que se enfrenta a la hoja de papel en blanco, sustituida ahora por la brillante pantalla vacía, el formar parte de la vida de cada uno de sus lectores, pues la pervivencia de las obras y acciones de cada cual en los otros es la única forma de éxito de la inmortalidad humana que conozco.

Escuché hace unas fechas el elogio que el diputado Antonio Cantó hizo en el Congreso de Pedro Muñoz Seca, homenaje ciertamente merecido al autor, pero no solo, del tan aclamado como vengativo don Mendo; escritor de textos teatrales tan mío que casi me pareció dirigido a mí el halago del diputado, hasta ahí llega nuestra ambición de atesorar obras y autores; don Pedro es uno de esos autores al que, con permiso de sus deudos y amigos, hace ya mucho tiempo, incluí como propio en mi particular patrimonio literario, hasta el punto de haberme atrevido en años ya demasiado lejanos, conjuntamente con el seguramente más indisciplinado grupo o banda de pretendidos actores que se haya dado, a perpetrar una representación vecinal de la famosa venganza del noble castellano; con certeza, de haber tenido el autor que asistir a la misma, con toda seguridad, al terminar la obra nos habría leído con esmero la cartilla ante el desaguisado resultante, ante el desvarío en que habíamos convertido las palabras salidas de su imaginación; pero tengo para mí que lo hubiera hecho con una medio sonrisa burlona, que he visto en alguna de sus fotos, y de satisfacción puesto que los actores, permítanme que así les defina, reían de sus diálogos y soliloquios tanto o más que el propio público con el consiguiente desbarajuste de frases perdidas y algunas otras repetidas a destiempo.

Cierto es que estos días se cumplen ochenta años de la injusta muerte, todas las muertes forzadas lo son, de uno de los autores más prolíficos de nuestra reciente literatura, cuyas obras algunas desafortunadamente olvidadas, son de difícil cuando no imposible hallazgo en nuestras librerías. Curiosa coincidencia, pues se arrejuntan aniversarios, con otro de mis apropiados autores españoles, García Lorca. Lorca al que me acercó, con más tesón que fortuna, mi profesor de literatura, el señor Ribas, y al que descubrí primero a través de los versos de aquel poeta en Nueva York y luego discurriendo a lo largo de su obra toda. Los dos me, nos fueron, arrebatados mucho antes de que yo llegara al mundo pero a tiempo de privarme, de privarnos, de la obra que sin duda nos habrían legado de haber mantenido su existencia fuera del alcance de sus asesinos.

Coinciden también ambos, tan distintos en estilos literarios, tan distantes en afecciones políticas o quizá no, en haber sido víctimas de la sinrazón humana imperante en aquellos días, producto éste tan español; el uno asesinado por los otros en Paracuellos en un día de Noviembre, el otro asesinado por los unos, con apenas tres meses de diferencia, en una madrugada de agosto en Víznar. Tengo por seguro que los dos, de haberse encontrado después de sus lúgubres finales, hubieran compartido sus cabreos, no porque los hubieran matado, que eso formaba parte de aquella España a la que cada uno de ellos, a su manera, tanto amaban, sino que se lamentarían el uno con el otro de aquella comedia, de aquel verso, de aquella obra que los mal nacidos matarifes, los unos y los otros, les hubieran impedido terminar o emprender. Y ese es un crimen añadido al anterior, sin desmerecer el cometido con cualquier otra persona, fuera famosa o desconocida, letrada o iletrado, de una cuerda o de otra; me viene a la memoria la historia que me contaba mi madre de un chaval de apenas diez y siete años que en los primeros días de la incivil guerra, fue arrebatado a sus padres, en Pollença para ir a terminar sus días fusilado contra la tapia del cementerio de Palma, sin que no se le conociera otra virtud o defecto que el de ser un excelente jugador del equipo de fútbol local; pues añadidura a la maldad es que con el asesinato de la vida vaya también parejo el genocidio de las ideas, de las obras, de los legados que esas personan ya no pudieron dejar tras de sí a los supervivientes de la masacre.

Mantengo que no existe razón o motivo que conceda motivo o razón a arrebatarle la vida a un semejante y que todas las muertes causadas por el odio, la voracidad ideológica, o cualquier otra causa, son igualmente condenables; me saca de mis casillas cuando alguien tras la correcta condena a una de esas muertes, añade un "pero" o un " sin embargo" para luego matizar esto o aquello; no debiera haber matices, matar a alguien es inhumano, y ya está. Por esa causa mantengo igualmente que todos los muertos, todas las víctimas de cualquier acto de violencia, son de titularidad de todos los que así pensamos, pero no de aquellos que se acercan a unas víctimas, por razones ideológicas o de conveniencia al tiempo que se alejan de otras víctimas por las mismas razones pero al revés. Para cuando una placa, un monumento, dedicado a todos, a todos, los fusilados, a todos, a todos, los asesinados de nuestra matanza de aquellos años.

* Abogado