Els canvis a la xarxa TIB a Alaró No era això companys!

Des de l'ajuntament d'Alaró lamentam profundament que els canvis que el consorci de transports de Mallorca pretén introduir a la xarxa TIB d'autobusos interurbans al Raiguer i el Pla tinguin com a conseqüència la pèrdua de connectivitat entre Alaró i l'estació de tren Alaró-Consell, estació que, convé recordar, es troba a tres quilòmetres del poble i sense cap possibilitat d'un accés segur alternatiu al cotxe particular.

Podem entendre la necessitat que hi ha per part de l'administració de racionalitzar l'oferta de transport públic al corredor Palma-Inca però no entenem i consideram del tot intolerable que aquesta racionalització s'hagi de fer penalitzant al municipi més allunyat de l'estació.

Des del principi d'aquesta legislatura venim reclamant amb lleialtat i esperit col·laborador a les diferents administracions, autonòmica i insular, un seguit d'actuacions en matèria de mobilitat per millorar tant la seguretat en els accessos rodats al poble (amb un dèficit històric d'inversions) com l'assoliment d'un model de mobilitat més sostenible per al municipi. La millora de les freqüències i de la qualitat del servei del bus llançadora L320 Alaró/Consell-Estació n'és una, una que sempre ens ha semblat unànime i de sentit comú.

És per això que costa d'entendre que la resposta a la nostra reclamació sigui una reducció de la connectivitat, passar d'una freqüència d'entre 20-40 minuts a una de quaranta minuts en tots els recorreguts, i encara resulta més frustrant haver de pair que ens hem assabentat d'aquesta mesura a través dels mitjans de comunicació i sense cap possibilitat prèvia d'avaluació o consens, la qual cosa reforça encara més la nostra petició reiterada de constitució d'una comissió de seguiment del servei, entre l'Administració, l'empresa concessionària i l'ajuntament, tal com recull el conveni que ens vincula a les tres parts i regula aquest servei.

Així és que sí, sona bé sentir que tenim una alta freqüència del servei de tren al corredor Palma-Inca, la qual cosa permet racionalitzar el servei de busos i així evitar duplicitats. Però pel que fa a Alaró, no era això companys, no era això.

Per tant, apel·lant a l'esperit nadalenc que s'acosta i a la col·laboració institucional que des d'aquest ajuntament sempre hem ofert reclamam a la direcció general de Mobilitat i Transport que es tenguin en consideració els perjudicis que per als usuaris d'Alaró representa aquesta modificació i ens oferim per trobar conjuntament una alternativa que faci compatible la racionalització de l'oferta al corredor Palma-Inca i les necessitats de mobilitat de la población d'Alaró.

* Primer tinent de batle i regidor d´Urbanisme de l´ajuntament d´Alaró