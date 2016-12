Manos arriba, esto es un atraco

Bajo la canción que sin gobierno el país se dirigía sin remedio al desastre, se ha pasado gran parte de 2016. Año del crecimiento y de la creación de empleo de calidad, según el actual gobierno en minoría amplia. Pero si estábamos sin gobierno. ¿Nos hacían falta?

No han calentado los cómodos asientos del Congreso los miembros del Gobierno y la amalgama de partidos desnortados, y ya se puede observar la suerte que tenemos el resto de la población de contar con un gobierno al fin. Bajo el real decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (tres reales decretos en todo el año. De aquí la fama de la baja productividad de nuestro país) el Gobierno ha cortado de raíz las escasas situaciones en las que todavía se podía aplazar las retenciones.

Pero de forma sibilina, porque los españoles somos muy españoles, el artículo 6 recoge la modificación de la ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. En concreto de su apartado dos, letra f), que cita textualmente: "No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: (...) las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas".

Al que no haya entendido nada, es normal, ahí está la gracia. Esto se debe a que lo que pasa en Bruselas se queda en Bruselas y, claro a los que no lo ven así y encima tienen la capacidad de entender textos enrevesados hasta se le puede llamar populista y quedar al margen de la ley.

Aplicando el correspondiente traductor de internet, lo que viene a decir este articulado es que ya no se puede aplazar el IVA. Así de simple.

Ya no se puede aplazar el IVA, ya no se puede aplazar las retenciones y, entonces, ¿qué agua les quedará a las empresas y, sobre todo, autónomos que no llegan a final de mes? Recetas de tal calado, que sólo saben recortar y sangrar siempre a los mismos llevan a situaciones insostenibles que explican el surgimiento de posiciones radicales y presidentes incomprensibles. ¿No es evidente? Y lo que se nos viene. La piel de gallina se me pone cuando Christine Lagarde abre la boca y nos enseña La Meca desde el FMI.

¿Esta es la Europa prometida? ¿Esta es la Unión Europea que unía pueblos y culturas? ¿Este era el camino de la economía del bienestar? La verdad es que a las primeras de cambio, la mayoría de la población ha soportado injustamente la mayor parte de una crisis que en su mayor parte no han causado y, a modo de taza y media, se les estigma con unas soluciones neoliberales que rozan lo caciquil, donde pagan más los que menos tienen. Ahora empiezo a entender a la mitad de los británicos.

* Director de Salomó& Bonet-Godó asesores, doctor en Economía Aplicada