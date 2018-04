Cristina Cifuentes ni presentó ni defendió su trabajo de fin de master, afirma una de las docentes

Cristina Cifuentes no presentó ni defendióante el tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así se lo ha dicho a la Policía la profesora, dentro de la investigación que lleva a cabo lasobre el polémico posgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, informa El Mundo.

Pérez de los Mozos, una de las tres docentes que presuntamente examinaron a Cifuentes, ya dijo la semana pasada a la inspección que ha abierto la URJC que la firma que aparecía en el acta que mostró la presidenta madrileña no era la suya, sino que estaba falsificada.

Cifuentes siempre ha asegurado que defendió su TFM de forma presencial el 2 de julio de 2012. Sin embargo, Cecilia Rosado, la coordinadora del máster, remitió un correo electrónico el 6 de noviembre de 2012 a los alumnos que no habían presentado ni defendido el trabajo, en el que les informaba de que tenían que pagar una tasa de 6,11 euros para poder realizarlo, según informa la Cadena SER. Precisamente, la presidenta madrileña hizo un ingreso por esta cantidad el mismo día del mail.

El correo electrónico indica, según la SER, que esos alumnos tenían que "volver a matricularse de esa asignatura", del TFM, para poder realizar y defender este trabajo. Cifuentes emite el pago el mismo 6 de noviembre.

En otro mail, este remitido el 28 de noviembre, Rosado señala que "algunos ya habéis hecho el trámite" y recuerda "que este año para poder aprobar el TFM es necesario matricularse de nuevo".

Cifuentes, atrapada en sus palabras. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EP





El máster "es perfectamente real y legal"



La semana pasada, en la Asamblea de Madrid, Cifuentes insistió en que que su máster es "perfectamente real y legal".

En su intervención subrayó: "Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación. Estamos hablando de mi título que a mí no me aportó ningún nivel académico que no tuviera previamente antes de su realización".

Cifuentes afirmó haber pagado la matrícula del máster por un importe de 1.586,39 euros, ha explicado que obtuvo un 7,5 en su TFM e informó de que había autorizado "formalmente" a la Universidad Rey Juan Carlos para hacerlo público.

"No es que no quiera enseñar mi TFM, es que no lo he encontrado aún" . Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Asimismo, aseguró que su título académico fue emitido el 23 de octubre de 2014 y pagó para su expedición 176,27 euros el 4 de noviembre del mismo año.

Sobre las calificaciones de no presentado en dos asignaturas, señaló que fue un "error de transcripción" que se detectó "cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título".