Casado defiende su máster: "No hubo trato de favor"

El vicesecretario de Comunicación del PP,, ha incidido este martes en que ha dedicado "" a su formación profesional y no puede consentir que "se acabe mezclando con informaciones que no tienen nada que ver".

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, Casado se defendía así después de que la Universidad Rey Juan Carlos, involucrada en el escándalo por el título de máster que allí obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confirmase que está analizando otras titulaciones, incluida una suya.

Casado, que ha publicado en redes sociales pantallazos de la intranet de la Universidad para exponer su evolución como alumno, ha asegurado que el suyo no era "un máster finalista" porque se trataba de un curso de acceso a la investigación, que es lo que él iba buscando. Lo define así como "los antiguos cursos de doctorado".

"Tengo hasta el folleto en que se especifica que esta formación va orientada a la investigación y explica cómo se está adaptando la universidad española a Bolonia", ha comentado, para incidir en que él "guarda muchas cosas" y por eso, ha convocado a la prensa para mostrar desde el "trabajo de fin de itinerario" que entregó al terminar el curso, como el resto de trabajos de investigación que realizó en este marco.

En esta línea, el vicesecretario 'popular' ha dicho que "no hubo trato de favor" en su formación: "Yo era un chaval de 26 años, no tenía ningún puesto ejecutivo. Fui sin conocer a nadie en ese máster y yendo como una persona absolutamente anónima".

Casado, que ha declarado que a "nadie le gusta verse envuelto en esto", ha afirmado que no pidió "ningún tratamiento especial" y desde el "primer momento" se le dijo a qué se tenía que atener. "No hubiera cometido este error porque no me hacía falta este título", ha reiterado.

Ha explicado que eligió a la Universidad Rey Juan Carlos porque es "excelente" y se encontraba "muy cerca" de su domicilio. "Yo quería investigar sobre derecho internacional público. Esta titulación era derecho autonómico y local y pensé que para la investigación era un acceso que era correcto", ha explicado.

Por otra parte, el diputado 'popular' ha dicho que es "bueno" dar explicaciones y que "respeta" la investigación que está teniendo lugar en el rectorado porque "es fundamental que el prestigio de la universidad no sea menoscabado".

Casado ha explicado que no ha ido a retirar la certificación del título porque "no era finalista" y no considera que haya actuado erróneamente al ponerlo en su currículum: "No pensé que nadie me fuese a poner en duda".