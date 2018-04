Rajoy arremete contra Cs y la "inexperencia" de Rivera

Hay quienes cuentan cuántas naciones tiene nuestro país, el @PPopular defiende la Nación Española. Nos gusta España y hablamos bien de ella. #ContigoCreceEspaña pic.twitter.com/Iv61HMNJLG — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 8 de abril de 2018

"No tienen ni idea de España"

ha dejado claro hoy cuál será la estrategia de campaña del PP para las próximas convocatorias electorales:y criticar lade este partido que ha sido su socio preferente pero que también supone el principal rival a batir.Por eso, Rajoy ha clausurado la convención nacional del PP llamando a todos los populares a "salir a ganar" y explicarque éste es el partido que ha sacado al país de la crisis y que tiene su gestión como principal aval, frente a quienes no han gobernado nunca y por eso prometen todo "gratis y sin límites".La gran cita del año del PP, celebrada este fin de semana en Sevilla, ha estado claramente ensombrecida por la crisis de Madrid a causa de lapero Rajoy ha querido cerrar sin hacer en ningún momento mención al asunto, en un discurso que ha sido sobre todo una arenga a los populares para que trabajen desde ya pensando en los comicios.Solo ha habido una ligera mención al "ruido" cuando Rajoy ha destacado la trayectoria del PP y se ha quejado de quienes tratan, con esede que dicha gestión se olvide.Pero el grueso de la intervención del presidente ha sido un mensaje político dirigido al partido y también a los electores, insistiendo una vez más en contraponer la gestión del PP frente ay, sobre todo, frente a Ciudadanos.Así, de forma implícita, Rajoy ha dedicado todo tipo de calificativos para el partido naranja, como cuando ha criticado a losque no gobiernan yy ha señalado que "un alcalde del pueblo más humilde de la sierra de Grazalema tiene mucha más experiencia" que ellos.Igualmente, se ha preguntado qué diría "esa colección de parlanchines si solo hubieran hecho la mitad". "Llenarían España de cartelones", "se acabaría el incienso para tanto botafumeiro y no habría medallas para todos", ha ironizado.ha reprochado incluso a Cs que el precio que pone en el Congreso para permitirle gobernar sea "mucho más alto" que el que pone a los socialistas en Andalucía."No tienen ni idea de España", ha dicho en otro momento el presidente, que también ha despreciado la estrategia de quienes buscan fuera de España las recetas que parece necesitar, "".Ha sido, en suma, una retahíla de reproches para el partido naranja. Aunque no han sido los únicos, porque el presidente también ha criticado, y mucho, a los socialistas, y no se ha olvidado de mencionar a Podemos para advertir de que hay quienes prefieren "picotear en Irán o Venezuela" que buscar su modelo de país.A los socialistas les ha vuelto a criticar porque "contando cuántas naciones hay en España", mientras el PP gobierna para mejorar esta "gran nación" e insistir en que frente a los otros "todo el mundo sabe" que su partido es el que crea empleo o "arregla lo que otros estropean".Pero en medio de los reproches ha habido también un reclamo por parte del jefe del Ejecutivo. Rajoy ha pedido unapara afrontar los grandes retos que tiene España y sacar adelante pactos de Estado como el del agua, la financiación autonómica, revisar el Pacto de Toledo o aprobar los presupuestos, que son, ha dicho, los que le habría gustado presentar en 2012.Para ésta y otras cuestiones ha reclamado responsabilidad a la oposición, porque, cuando no se ha ganado la confianza de los ciudadanos para gobernar,, ha dicho.Y ha lamentado también que, mientras el PP se afana en los presupuestos y en tratar de aprobarlos, "otros prefieren cultivar la memoria histórica , crear un Estado federal o intentar la supresión de las reformas del Gobierno".En suma,ha arrancado la carrera electoral de 2019 con un mensaje a todo el partido para que se ponga a trabajar ya, recuerde que gobernar es "mucho más complicado que meter un gol desde el sofá" y, sobre todo, contraponga el PP a los que "no tienen pasado o prefieren que no se les recuerde".