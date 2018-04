Cristina Cifuentes sacó tres sobresalientes en materias dadas antes de matricularse

Cristina Cifuentes sacóen asignaturas que cuando se matriculó en el polémico máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ya se habían impartido, según informa eldiario.es.

La presidenta madrileña se matriculó tres meses después del plazo legal y cuando las clases ya habían comenzado.

Pese a no haber acudido a ninguna clase obtuvo esas notas, indica el citado diario, que precisa que los profesores que le pusieron las calificaciones fueron Enrique Álvarez Conde, director del máster y tutor de su trabajo, y Clara Souto, una de las firmantes del acta y que también ha reconocido que su firma es falsa, según han confirmado fuentes de la investigación a la Cadena SER.

Este jueves, la presidenta del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes, Alicia López de los Mozos, también confirmó ante la responsable de la investigación interna de la universidad que la firma que figura en el acta tampoco es la suya.

Cristina Cifuentes no dimite



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado este viernes en todas las explicaciones que ha dado sobre el máster que "cursó" y "aprobó" en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha afirmado que no va a dimitir porque no ha cometido "ninguna "ilegalidad". "He dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", ha manifestado, para subrayar que es una "buena noticia" que este asunto esté en la Fiscalía y "se llegue hasta el final".

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante la prensa minutos antes de que arranque la convención nacional del PP en Sevilla, apenas dos horas después de que el rector de la URJC, Javier Ramos, haya dicho que no se puede confirmar que la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) haya tenido lugar ni que la memoria de ese trabajo haya sido remitida. También ha señalado que no consta el acta pese a que el archivo es obligatorio.

Cifuentes ha asegurado, sobre las versiones que está contando la Universidad, que "pertenecen al ámbito de gestión interna" de la misma y son "cuestiones ajenas a cualquier alumno". "Es la universidad la que lo tiene que aclarar. Como alumna me corresponde probar que me matriculé, cursé las asignaturas y aprobé ese trabajo de fin de máster", ha declarado.

Cifuentes se aferra al cargo: "No voy a dimitir". Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

"Me ratifico punto por punto"



Cifuentes ha arrancado la comparecencia asegurando que se ratifica "punto por punto" en "todas" sus declaraciones, tanto las realizadas en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid como ante la prensa. "Y lo que quiero decir es que me ratificó en todo lo que he dicho porque yo he dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", ha proclamado.

En este sentido, ha subrayado que cursó esos estudios entre 2011 y 2012, pagó su matrícula, cursó las asignaturas, las aprobó y presentó el TFM. Según ha destacado, eso queda acreditado en un "documento oficial" que solicitó a la universidad y que ésta le remitió firmado. "Por tanto, es un documento oficial que acredita que cursé y terminé mi máster de postgrado", ha abundado.

Por todo ello, Cifuentes ha indicado que las declaraciones que se están realizando estos días sobre su máster corresponden "exclusivamente" al ámbito de gestión y de administración interna de la propia Universidad Rey Juan Carlos. "Son todas ellas cuestiones ajenas por completo a cualquier alumno", ha apostillado, para añadir que es la propia universidad la que tiene que aclararlo.

"La perjudicada soy yo"



En cualquier caso, la presidenta madrileña ha expresado su confianza en la Universidad Rey Juan Carlos y en la justicia, que va a investigar el caso. "Que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades. Además del daño a la universidad hay otra perjudicada, que soy yo", ha exclamado, para añadir que está siendo sometida a una situación política de una "dureza extrema" desde el punto de vista personal.

Por todo ello, ha dicho que si hay una persona interesada en que se llegue hasta el final es ella y ha agregado que por la "gran confianza" que tiene en los tribunales, deben ser ellos los que "decidan" si ha habido irregularidades y un posible delito, determinando "las responsabilidades que haya que determinar" en su caso.

"Me reitero en todas y cada una de las explicaciones que he dado hasta el momento porque he dicho la verdad y desde luego no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad y esto lo mantengo ante ustedes, en sede judicial y donde sea necesario", ha aseverado, para solicitar después a los medios que respeten a su persona ante el "acoso mediático" al que se está viendo sometida estos días.

Ante las declaraciones del rector de la URJC asegurando que no hay ni acta ni defensa del trabajo de fin de máster, ha dicho que no las había podido escuchar con "mucha profundidad" porque se estaba preparando para la convención de Sevilla pero ha dicho que confía en los propios mecanismos internos de la universidad y de la Fiscalía para que este asunto se aclare.

En este sentido, ha insistido en su tesis de que un alumno no puede demostrar ni aportar cuestiones que corresponden a la propia universidad y ha señalado que espera que se pueda saber lo que ha ocurrido y si ha habido "mala fe" o "un error". Preguntada después si podía dar algún detalle de aquella presentación de su TFM, ha indicado que ocurrió hace "casi siete años", que allí había tres personas y que hizo una "exposición breve". "Los detalles es la propia universidad la que lo tiene que dar", ha resaltado.