Fianza de 75.000 euros

Cuevillas: "Siempre tuve plena confianza en la Justicia alemana"

Sempre havia dit que mantenia plena confiança en la justícia alemanya. #Seguim



La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió https://t.co/wfDlgziY9f — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 5 de abril de 2018

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania)en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat dey lo dejó en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega.Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio quepero cree que, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante.La Audiencia no cree que PuigdemontAunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentistaSegún apunta,no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí".A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el deno puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia"., el abogado de Carles Puigdemont, ha afirmado que siempre tuvo "plena confianza en la justicia alemana".ha indicado Cuevillas en Twitter, pocos minutos después de que trascendiera la resolución de la justicia alemana.