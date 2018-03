Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 24 de marzo de 2018

Puigdemont el pasado jueves con el diputado Mirko Kärnä en Helsinki. AFP

Puigdemont se presentará ante la Policía finlandesa. Vídeo: EP/Foto: AFP

Orden de captura

El expresidente catalán, Carles Puigdemont,, según ha informado, diputado finlandés que ha organizado su visita al país en los últimos días. La maniobra de Puigdemont se produce cuando las autoridades del país nórdico habían anunciado este sábado quedictada por el Tribunal Supremo. "Acabo de recibir información de que Puigdemont ya no está en Finlandia. Ha regresado a Bélgica", ha dicho en Twitter este parlamentario. El texto explica que ha recibido información de que el también diputado de JxCat en el Parlamentiba a presentarse ante la policía finlandesa, según había explicado este sábado a la mañana su abogado,, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press., ha defendido el abogado sobre el expresidente, que estaba en Finlandia porque ha participado durante varios días en conferencias y debates para internacionalizar el proceso soberanista.La policía finlandesa afirmaba esta tarde haber recibido laque pedía a España y ha activado en consecuencia elsolicitado por Madrid del expresidente catalán, aunque ignoraba si éste permanecía en Finlandia. Puigdemont, que vive en Bélgica, visitó Finlandia el jueves y viernes."Finlandia ha recibido unaque visita" el país, por lo que se activa "el procedimiento normal de extradición", indica un comunicado de la Oficina nacional de investigación (NBI) finlandesa, refiriéndose a Puigdemont. "El paradero de la persona no es conocido actualmente por las autoridades", agregaba sin embargo la NBI. Puigdemont es buscado en Españaentre otros delitos.Un inspector de la NBI, preguntado por AFP sobre si la policía finlandesa buscaba activamente a Puigdemont, respondió: "No voy a comentar eso.de lo que estamos haciendo para aprehender a esa persona", dijo Hannu Kautta. "Hay una serie de opociones que podemos utilizar con esa persona, una de ellas es interceptarla y detenerla (...)".El juez Llarena lanzó este viernescontra Puigdemont y otras cinco personas implicadas en el proceso independentista catalán, que también se fueron al extranjeroEn declaraciones este sábado a radios catalanas, el abogado de Puigdemont,recordó que "cuando hubo la euroorden (pedida por Madrid en octubre y luego retirada) fue él (Puigdemont) quien s, y volverá a hacer lo mismo" en las actuales circunstancias."Todavía no he podido hablar con el presidente Puigdemont pero en cualquier casode los países que ha visitado", añadió.El inspector Kautta dijo al respecto estar "al tanto" de las informaciones de la prensa española de que Puigdemont. "Pero de momento no hay nada que confirme esto. No tenemos contacto con la propia persona (Puigdemont) o con sus asesores. Ninguno en absoluto", aseguró.