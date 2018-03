Esta es la carta en la que Marta Rovira explica su decisión

, secretaria general de, ha decidido huir de España. La política catalana estaba citada este viernes para declarar ante el. Finalmente, Rovira ha decidido no presentarse en dependencias judiciales y. Así lo ha manifestado ella misma en una carta en la que explica su situación. La misiva la han leído en la emisora de radio catalana RAC1.

"Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, otros tantos que nos preceden han tenido que tomar. El camino del exilio.

No puedo esconder la profunda tristeza que siento al alejarme de tanta gente a la que quiero. De tantas luchas compartidas durante tantos años con personas a las que les mueve un único objetivo: cambiar la sociedad en la que viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasear por las ciudades en las que he vivido?

Siento tristeza, pero mucho más triste hubiese sido vivir silenciada interiormente. Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican – descaradamente – criterios políticos. Cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido desde una prisión interna.

El exilio será un camino dura, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de rebelarme en contra del Gobierno del PP, que persigue a todo aquel que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo prestablecido y establecido. Un Gobierno que está dispuesto a saltarse el Estado de Derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos.

Tengo una hija, Inés. Las madres sabéis como la quiero. Y como de fuerte es el sentimiento de darle todo lo que pueda darle. El exilio me permitirá ser su madre y se lo merece y Mucho.

Os quiero decir una última cosa. No dejéis que el rencor se apodere de vosotros. El análisis de una realidad antidemocrática y profundamente injusta no tiene que dar lugar al resentimiento. Contra nadie. Contra nada. Solo desde el respeto y el amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiniones conseguiremos cambios radicales y profundos. Solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una República para todos.

Tal y como dice Oriol, "En estos días que vendrán, mantengámonos fuertes y unidos. Transformad la indignación en coraje e insistencia. La rabia, en amor. Pensad siempre en los demás. En lo que debemos hacer. Persistid porque yo resistiré. Gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero". Y eso es lo que haremos, Oriol.

Os escribo, ahora sí, con sinceridad y libertad. Y así es como podré hacerlo desde ahora como secretaria general de ERC, un partido al que amo, que ha dado tanto al país y que todavía tiene que dar mucho más.

¡Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad!. ¡Viva una República catalana para todos!".