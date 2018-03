Arrimadas, a Turull: "No ha aceptado la realidad"

La líder de Cs en Cataluña,, se ha dirigido a(JxCat) tras su discurso como candidato a la Presidencia de la Generalitat , para decirle que JxCat "" al proponer como presidente a un investigado por el Tribunal Supremo.

Lo ha dicho en su intervención en el pleno de este jueves, donde también ha reprochado a Turull que su discurso ha sido poco convincente: "Ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo".

Para ella, Turull "no ha aceptado la realidad ni ha venido a reconocer que todo ha sido una farsa, que no hay república ni Arcadia feliz de la Cataluña independiente", y ha constatado que no ha aludido a lo que considera que muchos independentistas esperaban escuchar: la república y la independencia.

La líder de la oposición ha explicado que el 'no' de su grupo a Turull no viene del desacuerdo ideológico, sino porque cree que los soberanistas "se han salido del terreno democrático".

"Hoy no estamos ante un pleno de investidura, y no porque vaya a ser una investidura fallida, sino porque no venimos aquí a investir a un presidente efectivo", y ha criticado la convocatoria de urgencia de un pleno para proponer a un candidato con asuntos pendientes con la justicia.

Iceta, desconcertado con el discurso de Turull que le "aleja" del apoyo de la CUP



El líder del PSC-Units, Miquel Iceta, se ha mostrado desconcertado este jueves con el discurso del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Turull, y le ha pedido aclarar si es sincero o solo es "una pequeña anécdota o giro argumental por necesidades del guión".

Iceta: "Si se emprenden diálogos diferentes, con nosotros pueden contar" . Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: AFP

En su discurso en el pleno de investidura del candidato Jordi Turull, ha asegurado que si el discurso, que ha calificado de autonomista, busca el apoyo de la CUP, "en lugar de acercarlos los aleja".

Sin embargo, ha afirmado que si el discurso supone una renuncia a trabajar por "una mitad de los catalanes" o un proceso constituyente, se está abriendo un campo muy interesante.

Iceta ha dicho que el discurso de Turull ha escondido "la cuestión fundamental" de hacia dónde se va, y que no ha hablado de la independencia ni del Espacio Libre de Bruselas ni del acuerdo de investidura JxCat-ERC.

Ha añadido que le han gustado las apelaciones al diálogo y de construir consensos, tanto del candidato Turull como de ERC, y les ha pedido que se decidan, porque "este país, dividido, no avanzará".

Xavier Domènech alerta de que Turull representa "la CDC del 3% y los recortes"



El líder de CatECP en el Parlament, Xavier Domènech, ha alertado que Turull representa "la CDC de la peor etapa, la del 3%, los recortes, y a la que no le temblaba el pulso cuando los compañeros del 15M eran juzgados".

Domènech ha criticado al independentismo por "traicionar la confianza del pueblo y prometer cosas que sabían que no iban a cumplir", provocando la pérdida del autogobierno catalán que tanto costó conquistar.

Los tres meses de negociación entre JxCat y ERC antes del pleno de investidura de este jueves --ha añadido-- han servido para constatar "la bancarrota absoluta de las astucias, el agotamiento de simbolismos de repúblicas mentales y de procesos constituyentes que se dicen que se harán en Bruselas".