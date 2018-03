Tercer pleno en tres meses

El candidato con más apoyos

Turull promete gobernar para todos los catalanes

Un honor immens. Si el Ple del Parlament em dóna la seva confiança, treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus drets, la seva llibertat i el seus mandats democràtics. Amb diàleg amb tothom i per a tothom. https://t.co/zVnmY6iCXk — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 21 de marzo de 2018

El presidente del Parlament ,, ha propuesto formalmente como candidato para presidente de la Generalitat al exconseller y diputado de JxCat, y ha convocado para este jueves a las 17.00 horas el pleno de investidura.En una comparecencia en el Parlament, Torrent ha dicho que programa el pleno tras una ronda de consultas con los líderes de los grupos por teléfono,Su intención era hacer la ronda presencialmente a partir del jueves, pero el proceso se ha precipitado después de que el juez del Tribunal Supremopara decidir si les mantiene en libertad provisional o si deben regresar a prisión.Torrent ha alertado de que es posible que el viernes se "vulneren los derechos políticos" de Turull y se le encarcele de nuevo, y que por eso ha decidido acelerar todos los trámites y agendar una investidura 'exprés'.Se trata: para el primero nombró ay para el segundo a Jordi Sànchez, si bien ambos renunciaron ante el rechazo dely del Supremo.Torrent ha explicado que ya se han "vulnerado los derechos políticos de Jordi Sànchez y también se podría producir injerencias así el viernes" con Jordi Turull."Por eso, porque son los diputados los que decidirán si -Turull- será o no el presidente", y no un tribunal como el Supremo, ha defendido.También ha dicho que el pleno servirá para que "los representantes de la soberanía popular del pueblo dese reúnan para hacer lo que les toca siempre, que es hablar, debatir y votar".Torrent ha llamado a los líderes de los grupos por teléfono y ha constatado que Turull "es el único candidato propuesto y el que más apoyos puede alcanzar" entre los partidos., pero no son suficientes y necesita el apoyo también de la CUP, que decidió en asamblea no facilitar la investidura de ningún candidato que no se comprometiera a desobedecer y a implementar la república catalana.Por su parte,y dialogando sin exclusiones, y ha dicho que sería "un honor inmenso" que le eligieran el resto de diputados., sus derechos, su libertad y sus mandatos democráticos", ha dicho en un tuit recogido por Europa Press.Y lo hará "con diálogo con todos y para todos", ha añadido poco después de que el presidente del Parlament haya convocado el pleno de investidura para el viernes a las 17.